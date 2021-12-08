عاجل.. هيئة الدواء تحذر من استخدام «حقنة البرد»: تتسبب في ضعف المناعة

حدزت هيئة الدواء المصرية عبر موقعها الرسمي على «الفيس بوك»، المواطنين من استخدام ما يسمى شعبيا «حقنة البرد»، أو ما يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد، والتي تكون خليطا من: «المضاد الحيوي، والكورتيزون، ومسكن الألم»، مؤكدة أن هذه الحقنة يقبل عليها الكثير من المواطنين عند إصابتهم بنزلات البرد.

علاج نزلات البرد يعتمد على بعض الأدوية

وأكدت الهيئة أن علاج نزلات البرد يعتمد على بعض الأدوية التي تساعد على تخفيف شدة الأعراض، وذلك بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي المختص، ولابد من الخضوع للفحص الطبي قبل تناول مثل هذه الجرعات من الحقن التي انتشرت بصورة شائعة في المجتمع لعلاج الإصابة من نزلات البرد.

الاستخدام الأمثل للأدوية يجب أن يكون وفقا للحالة الصحية

ولفتت الهيئة إلى أن الاستخدام الأمثل للأدوية يجب أن يكون وفقا للحالة الصحية لكل شخص، ونبهت إلى خطورة الإفراط في استخدام الكورتيزون، حيث أنه يسبب ضعفا في المناعة، ويؤثر بشكل مضر على مرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت الهيئة أن المضاد الحيوي بشكل عام لا يعالج نزلات البرد، لأنها عدوى فيروسية، وإنما يستخدم لعلاج العدوى البكتيرية، فضلا عن أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يجعل الجسم مقاوماً لها على المدى البعيد.

الاستخدام الزائد لمسكنات الآلام وخافض الحرارة يسبب مشاكل صحية

وأشارت إلى أن الاستخدام الزائد لمسكنات الآلام وخافض الحرارة، يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكري والربو، والإفراط في استخدامه يسبب قرحة في المعدة، واختلال في وظائف الكلى.

ونوهت الهيئة إلى ضرورة الذهاب للطبيب المختص للكشف عن نزلات البرد التي يمكن أن توثر على جهاز المناعة وعدم تناول أي جرعات من الحقن المنتشرة في الصيدلات لأنها تمثل خطورة على صحتهم.