الصحة تحذر من حقنة البرد: «تتسبب في ارتفاع ضغط الدم»

حذرت وزارة الصحة والسكان من استخدام الحقنة المستخدمة في علاج نزلات البرد التي يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج البرد، والتي تتكون من مضاد حيوي وكورتيزون ومسكن للآلام.

وأوضحت "الصحة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن المضادات الحيوية المستخدمة في علاج حقنة البرد، لا تعالج نزلات البرد، كونها عدوى فيروسية، إنما تستخدم لعلاج العدوى البكتيرية والإفراط في استخدامها يجعل الجسم مقاومًا لها على المدى البعيد.

واستكملت الصحة أن الإفراط في استخدام الكورتيزون يسبب ضعفًا في المناعة وله أضرار كثيرة على مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم.

أما بشأن مسكنات الآلام وخوافض الحرارة فإن الاستخدام الزائد لها يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكري والبو، كما إن الإفراط في تناولهم يسبب قرحة في المعدة واختلالا في وظائف الكلى.

هيئة الدواء تحذر من استخدام «حقنة البرد»

من جهتها حذرت هيئة الدواء المصرية عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، المواطنين من استخدام ما يسمى شعبيا «حقنة البرد»، أو ما يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد، مؤكدة أن هذه الحقنة يُقبل عليها الكثير من المواطنين عند إصابتهم بنزلات البرد.

وأكدت الهيئة أن علاج نزلات البرد يعتمد على بعض الأدوية التي تساعد على تخفيف شدة الأعراض، وذلك بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي المختص، ولابد من الخضوع للفحص الطبي قبل تناول مثل هذه الجرعات من الحقن التي انتشرت بصورة شائعة في المجتمع لعلاج الإصابة من نزلات البرد.

ولفتت الهيئة إلى أن الاستخدام الأمثل للأدوية يجب أن يكون وفقا للحالة الصحية لكل شخص، ونبهت إلى خطورة الإفراط في استخدام الكورتيزون، حيث أنه يسبب ضعفًا في المناعة، ويؤثر بشكل مضر على مرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم.