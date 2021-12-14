«الفاو» تقدم أفضل برنامج غذاء صحي للأطفال الرضع

يعتمد الطفل في غذائه خلال أول 6 شهور من عمره، اعتماداً كلياً على لبن الأم، الذي يجب أن يكون هو المصدر الوحيد لغذاء الطفل في هذه المرحلة، ولا يتم خلالها تقديم الماء أو أي أغذية أخرى إليه، وتستمر الرضاعة الطبيعية حتى السنة الثانية، مع إدخال الأغذية التكميلية تدريجيا ابتداء من الشهر السادس تبعاً لنمو الطفل في حدود المعدلات الطبيعية بالنسبة لسنه، توضح منظمة الأغذية والزراعة الفاو في التقرير التالي، أبرز النصائح التي أعدها خبراء المنظمة الدولية لتغذية الأطفال الرضع.

تقديم طعام جديد للطفل كل 4 أيام في الشهر السادس

تؤكد «الفاو» أنه يجب أن يراعى عند تقديم طعام جديد للطفل أن يتم ذلك كل 4 أيام على ألا يكون معه طعام جديد آخر في نفس المدة، وعلى أن يكون من خلال وجبة واحدة قبل الرضعة في الشهر السادس والباقي رضاعة، وعندما يبلغ الطفل 7-8 شهور يقدم له وجبتين قبل رضعتي الإفطار والغداء وأن يقدم الطعام الجديد للطفل وهو جائع قبل الرضاعة.

وجبات يتم تقديمها خلال الشهر التاسع والثاني عشر للرضيع

تضيف أنه خلال المرحلة العمرية من 9 –12 شهر يتم تقديم 3 وجبات في اليوم، وذلك بالإضافة إلى لبن الأم، ويتم خلال الفترة من عمر سنة حتى عمر 23 شهرا، إضافة وجبتين خفيفتين ما بين الوجبات، ويفضل أن تكون من الخضراوات والفاكهة وخاصة الطازجة، كما أنه يجب البدء بتغذية الطفل بصفار البيض من الشهر السادس ويكون مهروسا جداً، مع إضافة قليل من لبن الأم له حتى يصير ليناً.

يفضل إدخال اللحوم لغذاء الطفل اعتبارا من الشهر التاسع

تابعت المنظمة في تقريرها، أنه يفضل أن نبدأ في إدخال اللحوم لغذاء الطفل اعتباراً من الشهر التاسع، كما يفضل تغذية الطفل بالخضراوات والفاكهة الطازجة، أو عصيرها لضمان حصوله على الفيتامينات والأملاح المعدنية، كما يراعى إمداد الطفل بنصيب وافر من الخضراوات والفاكهة المطهية وعدم إضافة الملح أو السكر لها.

يراعى عدم تعويد الطفل على السكر والملح

تشير الفاو إلى أنه يراعى عدم تعويد الطفل على السكر والملح، على أن يتم إدخال السكريات والملح بكمية بسيطة جداً ابتداء من عمر سنتين، كما أنه يجب طهى الطعام جيداً قبل تقديمه لضمان سهولة هضمه وتعقيمه وإكسابه الطعم المناسب، ويجب مناسبة قوام الطعام لسن الطفل على أن يتم البدء بالطعام اللين ويتم التدرج بعد ذلك الى الأغلظ قواماً، ويفضل تأجيل إتباع نظام الأغذية التكميلية إذا كان الطفل مريضاً.

يفضل استمرار الرضاعة الطبيعية لمدة 23 شهرا

يجب أن تعتمد الأم فى إطعام طفلها على استخدام الملعقة والطبق أو الكوب بعد غسلها جيداً وتمتنع عن استخدام الببرونة، ويفضل استمرار الرضاعة الطبيعية لمدة 23 شهر.

أما عن مصادر الطاقة تؤكد الفاو أنه يجب تغذية الطفل بكمية كافية من مصادر الطاقة مثل الحبوب (ويفضل الكاملة مثل القمح والأرز والشعير ومنتجاتهم لتشجيع الهضم على أن يتم تليينها بإضافة لبن الأم الزائد كلما أمكن( بديلا عن الماء) ، والمصادر الأخرى للطاقة مثل الزيوت النباتية، مع الحرص على جعل السكريات قليلة جداً (بعد سن سنتين).

يجب تقديم الماء للطفل ويكون قد سبق غليه ويمنع إعطاء الطفل المياه المعدنية

أما عن المياه فيجب تقديم الماء للطفل ويكون الماء قد سبق غليه ويمنع إعطاء الطفل المياه المعدنية، كما يراعى إعطاء الطفل كمية كافية من البروتين اللازم للنمو من مصدر نباتى مثل البقول (عدس - فول - حمص) ومن مصدر حيوانى إن أمكن مثل الألبان ومنتجاتها - بيض- لحوم – طيور أسماك بجانب الحبوب مع العلم أن خلط الحبوب مع البقول فى وجبة واحدة يرفع من القيمة الحيوية للبروتين النباتى.

يفضل إعطاء الطفل الخلطات النباتية من الحبوب والبقول المطحونة بنسب معينة 2/3 حبوب + 1/3 بقول مضاف إليها خضروات ورقية خضراء مسلوقة أو فاكهة ومضافة إليها ملعقة زيت نباتى مثل زيت الذرة بعد الإعداد وهى توفر للأطفال من الأسر محدودة الدخل وجبة ذات قيمة غذائية عالية وسهلة الهضم وتسمى خلطة السيسامينا.

تجنب إعطاء الطفل العسل الأبيض في السنة الأولى من العمر

على الأم تشجيع طفلها عند الانتهاء من وجبته (أن تُقَبله مثلاً أو تمدحه)، ويراعى تعويد الطفل على عادات غذائية سليمة، ولا يفضل إعطاء الطفل الأطعمة الصغيرة الصلبة قبل عمر 3 سنوات، وتجنب إعطاء الطفل العسل الأبيض فى السنة الأولى من العمر، ويراعى عدم تعويد الطفل على مذاق السكر أو الملح، مع تجنب إعطاء الطفل حليب الأبقار قبل سن سنة لاحتوائه على كمية كبيرة من البروتين أكثر 2-3 مرة من البروتين الموجود في لبن الأم أو الألبان الصناعية الخاصة بتغذية الأطفال، ما يجعل من الصعب على الطفل أن يهضمه، وتجنب المأكولات المستديرة مثل العنب ويجب تقطيعها طولياً وإلى قطع صغيرة، كما أنه يجب عدم إطعام الطفل بالقوة أو إرغامه على إنهاء الوجبة.