الصحة توجه 6 نصائح للأمهات المصابة بكورونا أثناء الرضاعة الطبيعية

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك» منشورا توضخ من خلاله مجموعة من النصائح للسيدات المرضعات أثناء فترة الإصابة بفيروس كورونا وذلك من أجل حماية الطفل من الإصابة وانتقال العدوى من الأم إلى الطفل، وذلك ضمن دور الوزارة التوعوي ونشر العديد من النصائح خلال جائحة كورونا لتجنب انتقال الفيروس بين الأشخاص وخاصة فئة الأطفال.

الصحة تعطي أولوية قصوى للنهوض بالمجتمع صحيا وفقا لرؤية 2030

وتعطي وزارة الصحة والسكان، أولوية قصوى لزيادة الوعي ونشر بعض العادات الإيجابية والتخلص من بعض العادات السلبية حول التعامل مع انتشار الأوبئة، وتحرص الوزارة في تغير بعض المفاهيم الصحية ونشر بعض النصائح التي يجب على المواطنين الالتزام بها من أجل تقليل نسب الإصابة بالفيروسات، ويأتي ذلك توجيها للقيادات السياسية للنهوض بالمجتمع المصري وفقا لرؤية مصر2030.

الصحة توجه عدة نصائح لسيدات المرضعات المصابات بفيروس كورونا أثناء فترة الرضاعة الطبيعية

وحددت وزارة الصحة في منشور لها على «الفيس بوك» عدة نصائح للمرضعات أثناء فترة إصابتهم بفيروس كورونا ولتجنب انتقال العدوى بين من الأم إلى الطفل والحفاظ على صحة الطفل من العدوى لأن الأطفال أكثر عرضة تأثيرا من مضاعفات كورونا عند الإصابة بالفيروس، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتمثلت هذه الأعراض في:

- يجب تغطية الفم أو الأنف بثني المرفق أو بمنديل عند العسال أو العطس.

- غسل اليدين بالماء والصابون أو فركهما بالكحول قبل ملامسة بالطفل.

- التخلص من الكمامة بشكل صحيح قبل استعمالها ويجب عدم ملامسة الطفل للكامة.

- التخلص من الكمامة أو المنديل في صندوق القمامة عقب العطس وغسل اليدين بالماء فورا.

- تنظيف ومسح أي أسطح باستمرار عند ملامستها.

- استعمال الكمامة عند الاقتراب من الطفل حتى لا تنتقل العدوى للطفل في حالة إصابة بفيروس كورونا.