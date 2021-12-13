الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الشيخ رائد صلاح بعد 17 شهرا من الاعتقال

أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم الإثنين، عن الشيخ رائد صلاح الذي كان يقود الحركة الإسلامية المحظورة في شمال إسرائيل، بعد اعتقال دام 17 شهرا.

انتظار الشيخ صلاح

وكان العشرات من الفلسطينيين بانتظار الشيخ صلاح خارج سجن «مجدو» الإسرائيلي، شمالي البلاد، فيما جرت استعدادات منذ الأحد، في مدينة أم الفحم مسقط رأس الشيخ رائد صلاح لاستقباله.

وأعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ولجنة الحريات التابعة لها، واللجنة الشعبية في أم الفحم، وعائلة الشيخ رائد صلاح، في بيان مشترك أصدرته مساء أمس الأحد، أن تجمع المستقبلين سيكون في الساعة الثامنة صباحا في مدخل المدينة يوم الإثنين وفقا لقناة روسيا اليوم.

الاحتلال ألقى القبض على الشيخ صلاح أغسطس 2017

يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض الشيخ صلاح منتصف أغسطس 2017، ووجهت له لائحة اتهام، تتضمن «التحريض على العنف والإرهاب»، وأمضى 11 شهرا في السجن الفعلي قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي ضمن شروط مشددة.

وفي فبراير 2020، قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا، بسجنه لمدة 28 شهرا بتهمة «التحريض على العنف والإرهاب»، وتم خفضها إلى 17 شهرا بعد خصم الفترة التي قضاها سابقا والبالغة 11 شهرا.