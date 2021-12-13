نائب وزير الإسكان: مصر نجحت في زيادة معدلات العمران بنسبة 12%

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان إن مصر رفعت المساحات العمرانية بنسبة 12%، مؤكدًا أن الدولة كانت تستهدف رفع مناطق العمران إلى 14 ‎%‎ بدلا من 7 ‎%‎، وإنها الآن حققت نحو 12 ‎%‎ من تلك النسبة، بعدما كان التركيز العمراني يقتصر حول وادي النيل ومناطق الدلتا فقط.

وأكد عباس خلال مؤتمر عقدته اليوم غرفة التجارة الأمريكية، لمناقشة واقع ومستقبل السوق العقارية في مصر، أن الدولة نجحت في القضاء على كل المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم بناء 210 آلاف وحدة سكنية لسكان تلك المناطق، كما تم إزالة تلك العشوائيات، مع الحرص علي المواطنين وتوفير مقومات الحياة لهم من خلال مخططات الدولة، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ 5 آلاف كيلو متر طرق، وسيزيد لـ6 آلاف كيلو الفترة المقبلة فى إطار التطوير الشامل لمصر.

مصر الدولة الأولى في أفريقيا الجاذبة للاستثمار

وأشار عباس إلى أن مصر الدولة الأولى في أفريقيا الجاذبة للاستثمار العام الثاني على التوالى، بعد أن كانت فى المركز الرابع، موضحًا أن الوزارة أمامها تحد حول التعامل مع ملف عدد السكان، بجانب تحسين المؤشرات الاقتصادية والوصول لمعدلات مناسبة خلال السنوات المقبلة.

من جانبهم توقع المشاركون في المؤتمر ارتفاع الطلب على سوق العقارات في العام المقبل، وتعافيها من جائحة كورونا، وقالوا إن العام المقبل سيشهد عودة قوية في حركة الطلب على الوحدات العقارية، تزامنا مع تعافي الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا.

نمو القطاع العقاري بنسبة 8%

وقال حازم هلال، المدير التجاري بشركة الدار للمعمار، إنه بالرغم من تحديات جائجة كوفيد 19، إلا أن القطاع العقاري حقق نموا بنسبة 8%، خلال العام الجاري، كما نمت اشتغالات الفنادق بنسبة 46%.

وأضاف، خلال المؤتمر الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية اليوم، أن حركة الطيران للوافدين إلى مصر نمت بنسبة 150%، كما ارتفع متوسط المعروضات من الوحدات العقارية بنسبة 10%.

وشدد هلال على ضرورة إعادة النظر في بعض التشريعات التي وضعتها الحكومة للقطاع العقاري، لتحفيز مزيد من المطورين لدخول السوق.