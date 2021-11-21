ثالث أغنى رجل في مصر يتوقع ارتفاع أسعار العقارات 2022.. على كم يراهن؟

اختلفت توقعات العديد من المطورين العقاريين، بشأن نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار العقارات للفترة المقبلة، تحديداً مع مطلع عام 2022، وإن اتفقوا جميعاً على أن الأسعار سترتفع، حيث تراوحت تقديراتهم بين 7% التي تعبر عن رأي طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وبين 12% التي يتبناها ثالث أغنى رجل في مصر، وهو رجل الأعمال المعروف ياسين منصور.

الـ 18 أفريقياً من حيث الثروة يتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنسب 10 و12%

«منصور» الذي صنفته «فوربس»، كثالث أغنى رجل في مصر والـ 18 أفريقياً، قال في مقابلة مع قناة «بلومبرج الشرق»، إنه يتوقع زيادة أسعار العقارات في مصر بين 10 و12% في 2022.

3.8 مليار جنيه استثمارات متوقعة لبالم هيلز في 2022

يضيف ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز للتعمير، ثاني أكبر شركة عقارية مقيدة ببورصة مصر، أن شركته ستستثمر نحو 3.8 مليار جنيه في مشروعتها خلال 2022، مقابل 2.5 مليار جنيه متوقعة هذا العام.

وفي أول نوفمبر الجاري، حركت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية كمصانع الحديد والأسمدة بنسبة 21%، بما يعادل 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، لترتفع بذلك أسعار المحروقات للمرة الثالثة خلال 2021.

وفي المقابل، أخطرت شركات الحديد المدرجة إدارة البورصة بتوقعاتها بارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة تترواح بين 25 إلى 30%، بضغوط زيادة سعر الغاز الطبيعي.

ويرى علاء فكري نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنَّ أسعار العقارات في مصر سترتفع العام المقبل.

وأشارت توقعات رجل الأعمال المصري، ياسين منصور، إلى أنَّ زيادة أسعار العقارات في مصر ستتراوح بين 10 و12% في 2022.

«كورونا» تذهب بنصف ثروة «منصور» خلال عام

وتراجعت ثروة «منصور» بنهاية أبريل 2021 بنحو 1,1 مليار جنيه، لتصل إلى 1,1 مليار جنيه، وذلك خلال عام واحد فقط، الذي شهد أزمة الوباء العالمي وتجمدت فيه العديد من الأنشطة الاقتصادية.

ويحل أحد أبرز أبناء عائلة منصور المعروفة في مجال المال والأعمال في المرتبة رقم 2524 لقائمة أغنى رجال العالم، و18 في أفريقيا، والـ 3 في مصر.

وأشارت مجلة «فوربس» إلى استحواذ مجموعة منصور على الامتياز الوحيد لسلسلة مطاعم ماكدونالدز الأمريكية في مصر، والتي تسببت جائحة كورونا في تحقيقها خسائر بسبب فترات الإغلاق والإجراءات الاحترازية.