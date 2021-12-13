السيسي يوجه بصقل مهارات الأئمة المتميزين علميا ومهاريا

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وكشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عن أن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة الأوقاف في الجانب الدعوي وتدريب الآئمة، وفي مجال التأليف والترجمة والنشر.

الرئيس يطلع على جهود وزارة الأوقاف في بناء قدرات الأئمة الجدد

ووجه الرئيس بأن يتم التركيز على المتميزين من الأئمة وصقلهم علميا ومهاريا من أجل تكوين كتلة معرفية تعزز من أداء الجانب الدعوي على أساس صحيح ومستنير، وفي هذا الاطار، اطلع الرئيس على جهود وزارة الأوقاف في تدريب وبناء قدرات الأئمة الجدد والموظفين بالوزارة، سواء من خلال ما تنفذه الوزارة من دورات بأكاديمية الأوقاف أو بالتعاون مع الأزهر الشريف ومؤسسات الدولة الأخرى.

وعرض وزير الأوقاف فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي عقدت مؤخرا، والإقبال الدولي الواسع الذي شهدته باعتبار أن الفوز بها يعد بمثابة شهادة اعتماد دولية في قراءة القرآن الكريم.

الرئيس يطلب تعزيز مسابقة القرآن في قياس فهم معانيه

ووجه الرئيس بتعزيز دور المسابقة في قياس مدى فهم معاني القرآن الكريم ومقاصده وتفسيره وعدم الوقوف عند حدود حفظه فقط، فضلاً عن الاهتمام برعاية النوابغ من حفظة القرآن الكريم وحسن إعدادهم وتأهيلهم، خاصةً من النشء والشباب.

كما عرض الدكتور مختار جمعة استعدادات وزارة الأوقاف لعقد مؤتمرها الدولي في شهر فبراير القادم بمشاركة دولية واسعة، تحت عنوان «عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي»، إذ وجه الرئيس بتضمين محاور المؤتمر دراسة متخصصة حول تطور مفهوم الدولة من منظور إنساني.

الوزير يستعرض جهود الوزارة في التأليف والترجمة وإصدار سلاسل النشر

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الأوقاف استعرض أيضا جهود الوزارة في مجال التأليف والترجمة وإصدار سلاسل النشر، سواء باللغة العربية أو اللغات الأجنبية المختلفة، فضلاً عن الإصدارات الموجهة للنشء، وكذا ترجمة معاني القرآن الكريم إلى العديد من اللغات، مشيراً إلى ما تلقاه هذه الإصدارات من قبول واسع من مختلف المراكز العلمية والبحثية بمختلف دول العالم.

كما جرى عرض ما حققته وزارة الأوقاف من نقلة نوعية في الإيرادات والأرباح خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي، بنسبة زيادة بلغت نحو 15% مقارنةً بنفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث وجه السيد الرئيس بسرعة العمل على إنهاء أي نزاعات بين هيئة الأوقاف وأي جهة أخرى سواء أفراد أو جهات اعتبارية، وذلك في إطار صون أملاك وحقوق الدولة.