وزير الأوقاف: جماعات متطرفة تقتل باسم الإسلام.. والدين منها براء

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر بلد تلاوة القران الكريم قديما وحديثًا، ولديها من المواهب والأصوات التي لا تمتلكه أي دولة على مستوى العالم، وهناك جماعات متطرفة، تستغل القرآن بشكل يخدم مصالحها، وتقتل باسم راية الإسلام والقرآن والدين منهم براء، مشنًا هجومًا لاذعًا على الجماعات الإرهابية، الذين يستغلون الدين بشكل يخدم غايتهم فقط، «فالوزارة لا تهتم فقط بحفظ القرآن الكريم، بل وفهم أياته أيضًا».

الأوقاف لاتهتم بحفظ القران الكريم ولكن بفهم معان ومقاصد آيات الله

ووجه «جمعة»، خلال تصريحات تلفزيونية، عظيم الشكر وعميق التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه الكبير والبالغ بأهل القرآن، وحرصه على تكريمهم سنويًا، فوزارة الأوقاف لا تهتم بحفظ القرآن الكريم، لكن بفهم معان ومقاصد آيات الله، مؤكدًا أن هناك 70 متسابقًا من نحو 40 دولة يشاركون في مسابقة القرآن الكريم عالمية في مصر، مضيفا أن حفظ ذوي الهمم للقرآن، آية من آيات الله في حفظ كتابه.

استجاب للعديد من المطالب على عودة إقامة صلاة الجنازة

وأوضح وزير الأوقاف، أنه استجاب للعديد من المطالب على عودة إقامة صلاة الجنازة، مشددا على أنه تيسيرًا على المواطنين في أداء صلاة الجنازة، وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إقامة صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة، التي تقام بها صلاة الجمعة، فالوزارة تلقت مطالب عديدة من المواطنين وأعضاء بمجلس النواب، تطالب بعودة إقامة صلاة الجنازة، ولكن بضرورة إرتداء الكمامة، وضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

الوزير يكشف عدد المساجد الكبرى والجامعة التي تؤدى فيها صلوات الجمعة

وشدد وزير الأوقاف، على ضرورة اتباع الضوابط الاحترازية والوقائية للصلاة فى المساجد بشكل عام، وصلاة الجنازة بشكل خاص، مثل ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، وأن يحمل كل مصلٍ معه سجادة الصلاة الخاصة به، لافتا إلى أن عدد المساجد الكبرى والجامعة التي تؤدى فيها صلوات الجمعة، يصل لأكثر من 80 ألف مسجد.