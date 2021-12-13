الرئيس السيسي يوجه بتوفير احتياجات أسرة الطفل بائع الخضار

في لفتة إنسانية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .. وجه سيادته بتوفير احتياجات أسرة الطفل حسين عبد الله إبراهيم محمود سعيد (١٦) عاما ومقيم بقرية القصر مركز نجع حمادي محافظة قنا .. والذي كان قد تعرض للقتل على يد عاطل بغرض السرقة .. حيث كان الطفل حسين يعمل كبائع خضروات وهو العائل الوحيد لأسرته التي تتكون من ٨ أفراد .

وعلى الفور وجه السيد الرئيس بدراسة حالة أسرة الطفل وتم إدراج منزل الأسرة ضمن مبادرة سكن كريم لبناء المنزل بشكل جديد ولائق وتوفير الفرش اللازم بصورة عاجلة .. كما تم صرف مساعدة عاجلة للأسرة قيمتها ١٠ آلاف جنيه من بنك ناصر الاجتماعي وصرف مبلغ ألف جنيه لوالد الطفل ووالدته من إحدى الجمعيات مع استمرار صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة وصرف أدوية للأسرة بشكل شهري وتوفير سلة مواد غذائية من محافظة قنا وقيام وزارة القوى العاملة بتوفير فرصتي عمل لأخوة الطفل البالغين .. وقيام محافظة قنا بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير أحد المشروعات بنظام التقسيط لرب الأسرة بدون فوائد (تروسيكل - عربة - منفذ) لبيع الخضروات لمساعدة الأسرة على مواجهة أعباء الحياة.