رئيس «الشيوخ»: مصر تنتظر من الهند أن تكون داعمة ومساندة لها في كافة المجالات

التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، سفير جمهورية الهند بالقاهرة «أجيت جوبتيه»، إذ جرى الترحيب بالسفير والوفد المرافق له، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر وجمهورية الهند، وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أهمية العلاقات المصرية الهندية والتي تتمتع بخصوصية تاريخية، قائلا: «مصر تحرص على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين».

وأضاف أن مصر تتطلع من الهند الدولة الصديقة أن تكون داعمة ومساندة لمصر في كافة المجالات على مختلف اﻷصعدة.

الهند ومصر يجمعهما علاقة شراكة متنامية

ومن جانبه، أعرب السفير الهندي بسعادته بهذا اللقاء المثمر، مؤكدا أن الهند ومصر يجمعهما علاقة شراكة متنامية متعددة الأوجه، وأن بلاده كدولة صديقة لمصر تتطلع لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.

وأوضح السفير أن استثمارات الهند في مصر تمثل أهم مجالات التعاون بين البلدين، إلى جانب الصادرات والواردات بين البلدين، متطلعا لزيادة التعاون بين الهند ومصر.

حضر اللقاء النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار محمود عتمان الأمين العام للمجلس.