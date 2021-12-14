الكشف على 482 مواطنا ضمن مبادرة «حياة كريمة» في القصاصين بالإسماعيلية

قدمت قافلة طبية علاجية متعددة التخصصات بإشراف الدكتور علي حطب، مدير مديرية الصحة بالإسماعيلية، بالأمس، الكشف على عدد كبير من أهالي المناطق الريفية في مركز ومدينة القصاصين ضمن مبادرة «حياة كريمة».

ونظمت مديرية الصحة بالأمس الاثنين، قافلة طبية في منطقة النجع بمركز ومدينة القصاصين ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية.

محافظ الإسماعيلية: القافلة للكشف على الأسر الأولى بالرعاية

وقال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه تم التنبيه على تقديم كل الدعم والتيسيرات لإنجاح القوافل الطبية وأداء عملها على أكمل وجه، وتذليل كل العقبات بالتنسيق مع مجالس المركز ومديرية الصحة بالمحافظة.

وتابع بشارة، في بيان صحفي، أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها، مشيرا إلى أن القوافل تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مؤكداً أن هذه القوافل تأتي ضمن الفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

صحة الإسماعيلية: القافلة شملت عيادات الأسنان والبدانة والجراحة وتنظيم الأسرة

وقال الدكتور علي حطب، إن القافلة أنهت الكشف في عيادة الأطفال على 156 حالة، وفي عيادة الجراحة على 47 حالة، وفي عيادة الأسنان على 29 حالة، وفي عيادة الباطنة على 139 حالة، وفي عيادة النساء على 48 حالة، وفي عيادة تنظيم الأسرة على 23 حالة، وفي عيادة الضغط والسكر على 40 حالة.

وأضاف أنه تم تقديم العلاج لجميع الحالات بالمجان، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية لسيدات وفتيات القرية عن أهمية لقاح كورونا، والإجراءات الاحترازية، وفوائد التغذية السليمة، وأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وقال الدكتور علي حطب إن القافلة الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات الإسماعيلية، لافتا إلى أن القافلة تقدم أيضا الندوات لتوعية الأهالي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وأكد حطب أن القافلة تأتي في إطار ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتوجيهات الرئيس السيسي بشأن النهوض بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية وبذل أقصى الجهود من كل أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين والاهتمام بتوفير القدر الأكبر من الخدمة للقطاعات الريفية والقرى والوصول إلى المناطق المحرومة من الخدمة، وفي إطار تنفيذ سلاسل القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان.