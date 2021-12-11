الكشف على 1500 شخصا في قافلة طبية وتحويل 10 حالات للعمليات بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الرياض التابعة لمركز ومدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

خدمة طبية متميزة خاصة في الأماكن النائية

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن القافلة جاءت في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، وخطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية.

الكشف الطبي المجاني على 1500 مريض

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن»، كما أجريت الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

ووقعت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1500 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 10 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.