إعصار ولاية كنتاكي ينذر بكارثة للسكان.. واستمرار عمليات البحث عن أحياء

تسبب الإعصار الذي ضرب ولاية كنتاكي الأمريكية في مقتل 80 شخصاً على الأقل حيث ضرب إعصار ولاية كنتاكي وسط الولايات المتحدة وجنوبها، وذلك وفقاً لما أعلنه الحاكم إندي بيشير.

إعصار ولاية كنتاكي يخلّف عشرات الضحايا

وكان حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية قد صرّح اليوم الاثنين، بأن إعصار ولاية كنتاكي نتج عنه مقتل 94 شخصاً على الأقل، حيث لقي الضحايا مصرعهم فى عدة ولايات وسط الولايات المتحدة وجنوبها، لافتاً إلى تضرر 18 مقاطعة بولاية كنتاكي جراء الإعصار.

استمرار عمليات البحث عن أحياء تحت الأنقاض

وبحسب ما أفادت به قناة «الحرة» الأمريكية ، فإن عمليات البحث من قبل عمال الإنقاذ وعناصر الحرس الوطني لا تزال مستمرة، إذ تتركز العمليات في البحث عن أحياء محتملين تحت الأنقاض، وأكّد حاكم الولاية أنّ الإعصار الذي شهدته منطقة وسط غرب وجنوب الولايات المتحدة خلف دماراً كبيراً.

بايدن يصف ولاية كنتاكي بالمنكوبة

وكانت فرق الإغاثة قد رجّحت أن يتخطى عدد الضحايا الـ 100 شخص، وفى وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّ ولاية كنتاكي منطقة منكوبة بعد الإعصار الذي ضربها، وأمر بتقديم المساعدات الفيدرالية للولاية المنكوبة.

وعقب الدمار الذي خلّفه الإعصار أصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه إنّ الرئيس جو بايدن أتاح إجراء التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في مقاطعات كالدويل وفولتون وجريفز وهوبكنز ومارشال وموهلينبيرج وتايلور ووارن، بالولاية.

وقال حاكم ولاية كنتاكي التي ضربها الإعصار إنّ نحو 110 موظفين كانوا يعملون فيه مساء الجمعة تحضيرا لأعياد نهاية السنة وتم إنقاذ 40 منهم، ودمرّت الأعاصير القوية التي يقول خبراء الأرصاد الجوية إنها غير معتادة في الأشهر الباردة، مصنعاً للشموع واجتاحت دارا لرعاية المسنين في ولاية ميزوري، وقتلت ما لا يقل عن عاملين اثنين في مخزن لشركة أمازون في ولاية إيلينوي.