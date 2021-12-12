مقتل 80 شخصا في إعصار ولاية كنتاكي الأمريكية

تسبب إعصار ولاية كنتاكى في مقتل 80 شخصًا على الأقل في الولاية الأمريكية، إذ غطت شوارع مايفيلد بولاية كنتاكي أكوام من الحطام، وأعلن حاكم الولاية إندي بيشير، أن عدد الضحايا إثر إعصار ولاية كنتاكى سيتجاوز 100 قتيل، واصفًا سلسلة الأعاصير بأنها الأكثر فتكًا في تاريخ «كنتاكي».

مقتل 80 شخصًا بسبب إعصار ولاية كنتاكي

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للأعاصير في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو 93 قتيلا بعد ارتفاع ضحايا إعصار ولاية كنتاكى وفقا لشبكة «سكاي نيوز»، إذ قطع الإعصار مسافة 320 كم، بين الأطول مسافة التي تسجل في الولايات المتحدة.

وفي مايفيلد، المدينة التي دمرت جزئيًا بسبب الكارثة، تتركز أنظار أجهزة الإنقاذ على مصنع شمع بعدما انهار سقفه بسبب شدة الرياح، وقال حاكم الولاي إن نحو 110 موظفين كانوا يعملون فيه مساء الجمعة، تحضيرا لأعياد نهاية السنة، وأنقذ 40 منهم.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حالة الطوارئ الفيدرالية بسبب إعصار ولاية كنتاكي، بما يساعد في تسريع حصول الولاية على المساعدات لمواجهة أضرار الأعاصير.

بايدن يعلن حالة الطوارئ

ونوه الرئيس الأمريكى بأنه يجرى اتخاذ إجراءات مماثلة لسائر الولايات المتضررة إذا طلب حكامها ذلك، كما وجه الوكالات الفيدرالية لتوفير الموارد اللازمة للولايات المتضررة من سلسلة الأعاصير المدمرة، والتي اجتاحت وسط الولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه يجرى العمل مع حكام الولايات لضمان حصولهم على ما يحتاجونه مع استمرار البحث عن الناجين، وتقييم حجم الأضرار بسبب الأعاصير.