اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة: بدأنا في تنفيذ 3 مدن من المرحلة الثانية

كشف عمرو عارف، عضو اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة عن تفاصيل الأعمال خلال المرحلتين الأولى والثانية، فذكر أن مشروع الإعمار به عدة مراحل، كانت أولاها إزالة الركام، فطبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم البدء في إزالة الركام ودخول الآليات المصرية، واستغرقنا 65 يوما، بعد رفع 85 ألف متر مكعب من الركام.

تطوير الوجهة البحرية للكورنيش

وأضاف «عارف»، خلال احتفالية بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار غزة، أن المرحلة الثانية التي نحن بصددها اليوم، هي عبارة عن 6 مشاريع، الأول هو تطوير الوجهة البحرية للكورنيش: «بدأنا فيه ونزلنا الآليات، وعملنا أعمال الحفر والردم، وأسندنا للمقاول الفلسطيني أعمال الطرق وأعمال البنية التحتية كما أنه جار العمل على إنشاء تجمعات سكنية، عبارة عن ثلاث مدن».

ثلاث مدن سكنية وتطوير التقاطعات

وتابع عضو اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة ، «الثلاث مدن هى دار مصر1 واسمها مدينة الزهراء، دار مصر 2 وتسمى جبالية، دار مصر 3 وتسمى بيت لاهيا»، بينما المشروع الآخر هو تطوير التقاطعات الهامة بميدان الشجاعية والسرايا عن طريق إنشاء كوبريين لفك الاختناقات الموجودة في هذه المنطقة، وتم تعيين 3 استشاريين لهذا الأمر، «التصميمات بتاخد وقت، وتعيين الاستشاريين تم للبدء الفوري في تنفيذ المشروع».