رئيس الاتحاد المصري للتشييد: نستعد لإعادة إعمار غزة والعراق وليبيا

قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن مصر تساهم بنسبة كبيرة في إعادة إعمار قطاع غزة بعد التدمير الذي حدث بسبب القصف الإسرائيلي، وستنفذ التصميمات كاملة، للخروج بمدينة متكاملة، لأن عملية إعادة الإعمار كبيرة، لافتا إلى أن العمل تحت جناح الدولة يجعل الثقة تزداد في الشركات، لافتا إلى أن العمل في العراق أيضا سيكون تحت مظلة حكومية من أجل التبادل التجاري والمالي، عن طريق تبادل النفط والغاز والبناء بين العراق ومصر.

وأوضح أن ليبيا أيضا تضم شركات مصرية تعمل على تعبيد طرق للربط بين شرق وغرب ليبيا، لافتا إلى أن التمهيد للربط بين طرق الجوار بين مصر وليبيا ومصر والسودان سيكون أمرا هاما جدا في الفترة المقبلة حتى نصل إلى كيب تاون في جنوب أفريقيا.

إعداد الرسومات لإعادة الإعمار في فلسطين الفترة المقبلة

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن النقل البحري أيضا سيتطور، موضحا أن الأمور في فلسطين استقرت حيث تم سفر ممثلي عن شركات مصرية لإزالة الأنقاض بعد القصف الإسرائيلي، ويتم حاليا إعداد الرسومات من أجل البدء قريبا في البناء، بعد انهيار نحو 1000 عمارة بجانب التدمير في الغاز والمياه والمرافق والمياه.

تنسيق فلسطيني مصري لإعادة البناء

وأوضح رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن القطاع الفلسطيني لديه 400 شركة يعملون بنسبة 20% فقط، لذا ستعمل مصر على توفير المواد الخام لهم من أجل بدء العمل، ولكن مع الاستعانة بالشركات المصرية لتنفيذ الكباري وشركات المياه لتوافر المعدات لديها، التي قد لا تكون في فلسطين.

تحرك سريع من الحكومة المصرية لإعادة الإعمار

وأشار رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى أن الشركات المصرية ستتحرك للدول لإعادة الإعمار، لأن العمالة المصرية قد تسافر من خلال الشركات، إذا لم تتحرك الدولة بشكل سريع لتوفير مظلة للعمال.