«رجال الأعمال الفلسطينيين»: بناء 3 مدن سكنية بالمرحلة الثانية من إعادة إعمار غزة

قال علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، إن المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار قطاع غزة، ستنطلق غدًا، موجهًا كل شكره وتقديره للشعب المصري وللرئيس عبدالفتاح السيسي، على مساعداته ودعمه في الفترة الأخيرة لفلسطين، بعد الدمار الذي نتج من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بمايو الماضي من العام الجاري، كاشفًا أن المرحلة الثانية من إعادة الإعمار ستشمل بناء 3 مدن سكنية و2 كوبري وإنشاءات أخرى كثيرة.

تدخل سريع وفوري

وأضاف «الحايك»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، ومن تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن فور حدوث هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم، وجَّه الرئيس السيسي بالتدخل السريع والفوري لدعم قطاع غزة وإرسال عدد كبير من المعدات والموارد البشرية لإنقاذ أهالي قطاع غزة ورفع الأنقاض من فوق أبطال الشعب الفلسطيني.

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينين، إلى أن الكلمات لا تكفي لتقديم الشكر الواجب لمصر وشعبها ولرئيسها، بعد هذا الموقف المشرف من الدولة العظيمة في دعمها إلى فلسطين وشعبها.

احتفالية كبيرة

ولفت إلى أن هناك احتفالية كبيرة سيتم تنظيمها غدًا، للإعلان عن بدء المرحلة الثانية لإعادة إعمار قطاع غزة، بعدما انتهت المرحلة الأولى بإزالة الأنقاض التي نتجت عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحًا أن المرحلة الثانية من إعادة الإعمار ستشهد بناء 3 مدن سكنية بالقطاع تضم 2500 وحدة سكنية، إضافة إلى إنشاء 2 كوبري وكورنيش على البحر.

وأعلن أن المعدات والموارد البشرية من مهندسين وعمال، الذين سيشرفون على تنفيذ هذه المرحلة من إعادة الإعمار، متواجدون حاليًا بقطاع غزة، استعدادا لبدء العمل من صباح الغد.

وواصل: «شكرًا مصر وتحيا مصر، هذه الدولة الأولى والكبرى التي بادرت والعدوان قائم والحرب مشتعلة، بإرسال المئات من المعدات اللازمة لرفع أنقاض هذا العدوان، الذي دمَّر الأخضر واليابس والعشرات من المباني السكنية والمصانع والمحلات التجارية بقطاع غزة».