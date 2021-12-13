توقيع عقد إنشاء مشروع كورنيش الرشيد في فلسطين «فيديو»

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، مقطع فيديو للحظة توقيع عقد إنشاء مشروع كورنيش الرشيد في فلسطين، ضمن احتفالية بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار غزة.

مبادرة لإعادة إعمار غزة

وكانت أعلنت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة لإعادة إعمار غزة بقيمة 500 مليون دولار، التي لقيت إشادة واسعة في الأوساط الدولية والإقليمية.

تعرض قطاع غزة في مايو الماضي نهاية شهر رمضان لقصف إسرائيلي

وتعرض قطاع غزة في مايو الماضي نهاية شهر رمضان إلى قصف إسرائيلي غاشم استمر 11 يومًا، وتوسطت الإدارة المصرية لتفعيل هدنة بين حركة حماس الفلسطينية ودولة الاحتلال بعد وقوع وفيات كبيرة في الجانب الفلسطيني ووفيات في الجانب الإسرائيلي، وإصابات من الطرفين وسط مطالبات دولية بإيقاف تبادل إطلاق النار والعمل على تسوية القضية الفلسطينية.