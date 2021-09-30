استشهاد مزارع فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي وسط قطاع غزة

استشهد فلسطيني، اليوم الخميس، إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان لوكالة «معا» الفلسطينية، إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على عدد من المزارعين ما أدى لإصابة أحدهم بجراح بالغة الخطورة نقل على إثرها لمشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج، حيث أعلن المشفى عن استشهاده، وأعلن إعلام مشفى الأقصى أن الشهيد هو محمد محمد عمار، 41 عاما.

وفي السياق أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المدخل الجنوبي لبلدة نحالين، غرب بيت لحم.

الاحتلال يقتحم بلدة نحالين

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه منازل المواطنين، وأغلقت المدخل الجنوبي للبلدة الموصل إلى قرية الجبعة ومجمع مستوطنة «غوش عتصيون» بالبوابة الحديدية.

كما زرع مستوطنون، اليوم الخميس، أشتال زيتون في أراض ببلدة تقوع شرق بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن مجموعة من مستوطني «تقوع» الجاثمة على أرض المواطنين، زرعوا مساحة زراعية تقع في منطقة دانيان شرق البلدة، بأشتال الزيتون والتي تعود للمواطن خليل حميد، تمهيدا للاستيلاء عليها.

يشار إلى أن المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال صعدوا من أعمالهم الاستيطانية في بلدة تقوع والمناطق المجاورة لها مثل كيسان والرشايدة واستولوا على مساحات من الأرض.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين فلسطينيين من مخيم عايدة، شمال بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مهدي عمر البداونة، 24 عاما، بعد أن داهمت مخبزا يعمل فيه في منطقة الكاريتاس بالمدينة، والشاب عمر أحمد قراقرة، 35 عاما، من مخيم عايدة شمال بيت لحم، بعد أن داهمت منزله وفتشته.