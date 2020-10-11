"ريم" تسرد مواقف جمعتها بـ"عبد الله الشريف": كان بيكلم مراته وهو معايا

روت فتاة تُدعى "ريم"، أكثر من موقف تؤكد من خلاله أنها كانت على علاقة بالهارب الإخواني عبد الله الشريف، الذي يٌنكر معرفته بها بعد التسريبات الصوتية الأخيرة، حيث ذكرت أنها كانت تلتقي به في فندق ميلينيوم الدوحة، وكان هذا الفندق خلف منزله، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر".

في موقف آخر، ذكرت "ريم"، أنها عندما كانت مع عبد الله الشريف آخر ليلة، كانت زوجته تتواصل معه بشكل مستمر هاتفيًا لكنه لم يرد عليها، لأنه يضبط هاتفه على نظام "صامت"، وعندما رد عليها بعد محاولات عديدة، تحدثت معه بطريقة غير لائقة، وقالت له بما معناه باللغة المصرية: " ليه مش بترد عليا".

وأوضحت الفتاة، أن الشريف كان رد فعله عليها أنه أحيانًا يقوم بالاتصال بها عدة مرات ويكون هاتفها في حقيبتها الخاصة ولا تستطيع أن تحدثه ولا يعاتبها على ذلك، "كان بيرد عليها بطريقة جبانة وخواف"، كاشفة أنه في هذه المكالمة طلبت منه أن يتواصل مع والدته هاتفيًا كونها تواصلت معها عدة مرات دون أن ترد.

وتابعت: "قعد يكلم والدته وكلمته على هدية تقريبا كان جايبها ليها"، موضحة أن كل هذه مواقف لا يعرفها أحد سواها هي وعبد الله الشريف وزوجته ووالدته في الموقف الأخير، موضحة أنه في موقف آخر كي تُدعم مصداقيتها، حدث أن زوجته في يوم آخر كانت اتصلت به من أجل أن يشحن لها الهاتف، وحاول شحن الهاتف الخاص بها ولكن وجد أن هناك خطأ في السيستم.

وفي موقف آخر، قالت إنه كان معها في الغرفة وكان يجلس بدون ملابس وصفته وقتها بـ "العريان الفاجر"، وكان يتحدث مع زوجته عن طريق الرسائل، وكان يقول لها "الحمد لله رب العالمين والكلام الإسلامي ده"، موضحة أنها قامت بسؤاله :" هو إنت بتحب زوجتك"، وكان رده عليها أنه لا يحبها ولكن يتحمل العيشة معها فقط من أجل الغربة والأبناء.

وتابعت: " كان بيقولي شوفي مراتي، أنا وياها بنتكلم إزاي ما بتقولش حتى كلمة حبيبي، وفي مرة أول ما عرفت عبد الله الشريف قالي عندك سناب، قولتله لا عندي واتس، قالي الواتس أب مبقاش أمان، الشيخ محمد الصغير سرقوا الواتس بتاعه، سناب آمن، رغم إني مكنتش أعرف مين محمد الصغير".