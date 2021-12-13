سفير مصر في واشنطن: ملف حقوق الإنسان يشهد تقدما واعدا

تناول السفير معتز زهران سفير مصر في واشنطن ملف حقوق الإنسان في مقال تحت عنوان: «العلاقات المصرية الأمريكية في 100 عام – شراكة أكثر حيوية من أي وقت مضى»، كتبه بمجلة «ذا هيل» الأمريكية، قال فيه إن الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتخدة على الصعيد الدولي تشهد تقدما كبيرا يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي في الداخل لحماية الأرواح وحقوق الإنسان لجميع المصريين بطريقة شاملة ومتوازنة».

مسار مصر في حقوق الإنسان واعد

وقال السفير معتز زهران إن تعزيز حقوق الإنسان في مصر يسير في مسار واعد، لافتا إلى أن مصر أطقلت مؤخرا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تصل مدتها خمس سنوات، التي تعترف بعيوبنا وتحددها، كما تتعهد بإصلاحها لأن الاستراتيجية تعزز التزام الدولة تجاه أكثر من 100 مليون مصري».

وأضاف السفير المصري في «واشنطن»: «مثلما الأمريكيون لديهم الحق في الحياة، ولهم الحق فى الحقوق الأكثر قداسة كالحق في التنمية والرعاية الصحية والحق في السكن الميسور والضمان الاجتماعي والفرص الاقتصادية، فإن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحدد أهدافا مدنية وسياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية سنوية، وفقا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتوفير وحماية الحريات الأساسية لكل المصريين».

الملف الاقتصادي.. توقعات باقتصاد أكثر استقرارا

وتحدث السفير معتز زهران عن الوضع الداخلي في مصر كذلك وتطرق إلى الملف الاقتصادي، وقال، في مقاله، إن مصر أدخلت أيضا إصلاحات اقتصادية واسعة سمحت لنا بتحقيق معدل نمو بلغ 3.6 بالمئة خلال العام الذي شهد جائحة كورونا، كما مكنتنا من توليد استثمارات أجنبية متزايدة، في وقت عانت فيه الدول الأخرى في منطقتنا.

ولفت «زهران» إلى أن المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني الشهيرة تتوقع مستقبلا اقتصاديا مستقرا لمصر، وأن يستمر معدل النمو بمعدل 5.8 بالمئة.

وقال السفير معتز زهران إنه بينما تسعى القاهرة وواشنطن للاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس العلاقات المصرية – الأمريكية العام المقبل، فإنه من الأهمية بمكان أن تواصل الإدارة الأمريكية والكونجرس العمل على تقديم التقديم الكامل لقيمة الشراكة بين البلدين وتعزيز ذلك.