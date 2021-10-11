وزيرة التضامن: مصر تعيش في عصر كفالة حقوق الإنسان ونصرة النساء

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، إن مصر تعيش في عصر كفالة حقوق الإنسان، ونصرة النساء، وتمكين الأولى بالرعاية، والاستثمار في الأجيال القادمة.

وجاء ذلك خلال كلمتها بالمنتدى السنوي «قمة الفتيات»، ضمن الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع السفارة الكندية وهيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، والذي وأُقيم تحت عنوان «التثقيف الرقمي لتعزيز معرفة الفتيات».

وحضر فعاليات المنتدى، الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفير الكندي لويس ديوماس، ومحمد كمال مدير هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، والمايسترو سليم سحاب قائد أوركسترا كورال مصر، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة إقبال السمالوطي رئيس جمعية حواء المستقبل والأمين العام للشبكة العربية لمحو الامية وتعليم الكبار، ولفيف من المشاركين في مبادرة «فتيات في أدوار قيادية» من ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص وسائل الإعلام، والفتيات المشاركات في مبادرة فتيات في أدوار قيادية.

مبادرة فتيات في أدوار قيادية

وجاءت فعاليات الاحتفال حول أهمية التثقيف الرقمي لتعزيز معرفة الفتيات وتزويدهم بالمهارات لتحديد المعلومات الصحيحة من الزائفة، وحماية أنفسهن من التنمر الإلكتروني، واستخدام الإنترنت الآمن، والمشاركة بثقة في المساحات عبر الإنترنت.

ومن أبرز فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للفتاة لهذا العام، تقليد 30 فتاة مصرية منصب قيادي بالمحاكاة، ومنها وزيرات التضامن الاجتماعي والعدل والخارجية، والتعاون الدولي، والتخطيط، والبيئة، والسياحة، ورئيس المجلس القومي للمرأة، والأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبنك ناصر الاجتماعي، وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، والأمانة العامة للصحة النفسية، وجمعية الهلال الأحمر، وقناة تن، ومجلة علاء الدين، مما يعكس جدية والتزام الشركاء بتدعيم حق الفتيات والشابات في المساواة.

وشكرت وزيرة التضامن الاجتماعي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديره للمرأة المصرية ومساندته لكافة القضايا التي تخص الفتاة والمرأة، ووضع بناء الإنسان على رأس أولويات الدولة.

وأضافت القباج، أن مصر تُعد من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومن ثم أولت الدولة اهتماماً كبيراً لتعزيز وحماية حقوق الفتيات من كافة أشكال التمييز خاصة الفتيات من الفئات الأولى بالرعاية في الريف والمناطق العشوائية الأكثر فقراً، مشيرة إلى أن التزام مصر بالاحتفال باليوم العالمي للفتاة، يعد انعكاسًا لاهتمام الدولة بدعم حقوق الفتيات، وإلقاء الضوء على تلك القضايا من خلال بناء رأي عام يعزز ويحترم حقوق الأطفال بشكل عام والفتيات بشكل خاص.

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

وأوضحت وزيرة التضامن، أن اختيار موضوع الاحتفال باليوم العالمي للفتاة 2021، جاء استنادا إلى تنامي استخدام المنصات الإلكترونية في شتى مناحي الحياة، ومع تزايد نشر وتطبيق الاتجاه الوطني للرقمنة، خاصة بعد انتشار وباء كورونا عام 2020، الأمر الذي تطلب إيجاد حلول إلكترونية مبتكرة وتدابير آمنة لضمان وصول الفتيات للمنصات الإلكترونية وبناء قدراتهن ليصبحن قادرات على مواكبة هذا التطور السريع وتعزيز مشاركتهن بفاعلية وأساليب آمنة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت القباج، أن وزارة التضامن تبنت عددًا من السياسات لتمكين الفتيات سواء في مشروطية الدعم النقدي أو الرعاية الصحية والتعليمية أو منع تزويج القاصرات، وكذلك تكافؤ الفرص التعليمية ودعم التعليم المجتمعي، وحماية الفتيات من كافة أشكال العنف مثل ختان الإناث والعنف البدني والنفسي، واستقبال الفتيات ضحايا العنف في مراكز استضافة للدعم والتأهيل، بالإضافة إلى تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على تبني برامج تمكين الفتيات، والحرص على تعزيز الوعي المجتمعي.

استكمال خط الشكاوى 16000

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية تصنيف البيانات والإحصاءات في كافة البرامج والسياسات، بالإضافة إلى ضرورة وجود آليات لتوصيل الآراء والشكاوى، مؤكدة على ضرورة أن يكون البالغون قدوة تحتذي بها القيادات الشابة.

وطالبت الفتيات، بالتحلي بالقوة والصمود في وجه التحديات التي تعوقهن في الحياة، وألا يبالغوا في الثقة بأنفسهن إلى حد يمنعهن عن الاستمرار في التعلم على مدار حياتهن، ومراعاة التوازن في السلوكيات والعلاقات بشكل يحقق التوازن الشخصي والأسري والمجتمعي.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس يرفع شعار نحو مستقبل أفضل للفتاة المصرية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، كما اتخذ خطوات استباقية في دعم الفتيات.

وأضافت السنباطي: «نؤيد جميعا مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز ضد الفتاة، والتأكيد على حقها في ممارسة كافة الحقوق»، مؤكدة أن مصر تمتلك العديد من النماذج المشرفة من الفتيات الأمر الذي يدعونا للفخر بهن دائما.