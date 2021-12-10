السيسي: حقوق الإنسان تهدف لصون كرامة كل شخص وحقه في حياة كريمة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: «يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي لحقوق الإنسان التي تهدف لصون كرامة كل شخص وحقه في حياة كريمة ينعم فيها بحقوقه بمفهومها الشامل، وهو ما تحرص مصر على تحقيقه بإعلاء شأن الحقوق الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية والخدمية للمواطنين».

السيسي: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مسار عملي لتمتع المصريين بحقوقهم

وأضاف الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان: «وهو الأمر الذى انعكس في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي سعدت بإطلاقها ومتابعة تفعيلها، والتي تعتبر مسارا عمليا لتعزيز تمتع الشعب المصري العظيم بحقوقه».

وواصل رئيس الجمهورية: «وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، تلبيةً لطموحات وتطلعات الأجيال الحالية والقادمة، ودعمًا لجهود الدولة التي تجاهد لتغيير واقعها وبناء مستقبل أفضل في إطار محيط إقليمي شديد الاضطراب ومتخم بالتحديات».