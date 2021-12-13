انهيار جزئي لمنزل بالإسماعيلية دون خسائر في الأرواح «صور»

تعرض منزل لانهيار جزئي مساء اليوم الاثنين، داخل مدينة الإسماعيلية دون وقوع إصابات بين سكانه، وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحادث فيما أجرت الإدارة الهندسية معاينة للمنازل المجاورة تحسبا لأي طارئ.

انهيار جزئي في منزل بالإسماعيلية

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع انهيار جزئي بأحد المنازل في شارع شل التابع لمنطقة الشهداء في حي ثان الإسماعيلية.

الحماية المدنية والإسعاف تنتقل لمكان الحادث

وانتقل على الفور رئيس حي ثان الاسماعيلية وسيارات الحماية المدنية برئاسة اللواء خالد كامل إلى مكان الحادث فيما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث.

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات نهائيا فيما أجرت الإدارة الهندسية معاينة للجزء المنهار من المنزل.

وأضاف البيان «يقوم حاليا المركز المحلي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالمتابعة المستمرة للمنزل المنهار والمنازل المجاورة تحسبا لأي طارئ».

نقل السكان لمكان إقامة آخر

وأمر اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتوجه فريق الإغاثة من مركز ومدينة الإسماعيلية ومديرية التضامن الاجتماعي لأصحاب المنزل المنهار جزئيا لفحص البلاغ.

وأمر اللواء شريف بشارة بتوفير مقر سكن مؤقت لهم بمركز التدريب بالإضافة إلى توفير المواد الغذائية والأغطية اللازمة لهم، مؤكدا أن حادث الانهيار الجزئي لم يسفر عن أي إصابات.

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه وجه بالتعامل الفوري مع أي حادث مشابه لهذه الحوادث وتوفير مقر إقامة مناسب للأسرة لحين إنهاء الأزمة وتوفير مقر إقامة دائم لهم.