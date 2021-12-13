بدء التشغيل التجريبي لمحطة الصرف الصحي بقرية فنارة في الإسماعيلية

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، التشغيل التجريبي لمحطة الصرف الصحي الجديدة بقرية فنارة، بطاقة تصميمية 70 لتر/ ث، وذلك في إطار خطة الشركة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفيرها في المناطق المحرومة كافة بإقليم محافظات «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد».

محطة فنارة تتضمن عنبر تشغيل و2 محول كهرباء ومبنى إداري

وقال «عصمت» في بيان صحفي، إن محطة الصرف الصحي بقرية فنارة تتكون من عنبر تشغيل، ومبني إداري، و2 محول كهرباء، وخط طرد 450 upvc واصل بمحطة معالجة فنارة، وتخدم قرية فنارة غرب السكة الحديد إلى نهاية كردون القرية، لافتا إلى أن هناك عددا من محطات الصرف الصحي الجديدة سوف تدخل الخدمة قريبا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه جرى الانتهاء من أعمال تأهيل عمرة كاملة لطلمبة رقم 6 العملاقة بمحطة رفع الصرف الصحي أبوعطوه، ودخلت الخدمة، منوها إلى استمرار أعمال التطهير في شارع الثلاثيني والمشرق بمنطقة العرب بمحافظة بورسعيد، وكذلك شبكات الصرف الصحي بمنطقة المعاهدة في القنطرة غرب، باستخدام الكباش، وبأيدي عمال شبكات الشركة.

إحلال وتجديد خط مياه قطر 4 بوصة بالشيخ سليم.. وإصلاح كسر بالنواجعة

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت، إلى أنه جرى الانتهاء من إحلال وتجديد خط مياه قطر 4 بوصة بمنطقة الشيخ سليم، وجرى إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه قطر 4 بوصة pvc بمنطقة النواجعة بقرية أم عزام، وآخر بمنطقة المحسمة القديمة.

كما جرى إصلاح خط مياه المغذي لمنطقة الشيخ غريب، التابعة لمركز القصاصين، وكسر مفاجئ في خط مياه 10 بوصة المغذي لمدينة القنطرة شرق الجديدة، وثالث بإشراف مباشر من محمد ممدوح، رئيس شبكات مياه القنطرة شرق، بجانب الانتهاء من إصلاح خط مياه 8 بوصة داخل فارغة مغذي قرية الرائد بمنطقة النفق بمحافظة السويس، بإشراف عياد نجيب، رئيس شبكات السويس.

وشدد «عصمت» على أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة، والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية، فور تلقى شكاوى العملاء.