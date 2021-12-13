ضبط 3 أشخاص بحوزتهم هيروين وحشيش في الإسماعيلية

ألقت قوات من مديرية أمن الإسماعيلية القبض على 3 أشخاص بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، مابين هيروين وحشيش، وذلك خلال حملات أمنية مكبرة بالمحافظة.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء طلعت عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد تردد بعض الأشخاص على منطقة السحر والجمال ومدينة الإسماعيلية لبيع المواد المخدرة.

سقوط شخصين في «السحر والجمال»

ونجح ضباط مركز شرطة التل الكبير، برئاسة الرائد محمد فؤاد، في القبض على شخصين بحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة في منطقة السحر والجمال.

وقالت المصادر الأمنية، إنه تم رصد شخصين هما «س.م.س» و«إ.س.م» في الثلاثينيات من العمر، ولهما معلومات جنائية، يترددا على منطقة السحر والجمال، وبمتابعة نشاطيهما تبين اتجارهما في المواد المخدرة، ونجحت حملة مكبرة في القبض عليهما وبحوزتهما كمية من مخدري الحشيش والهيروين، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

ضبط شخص بحوته هيروين في الإسماعيلية

وتمكنت وحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية، برئاسة المقدم حازم حسام، من القبض علي أحد قائدي التشكيلات العصابية المروجة لمخدر الهيروين في الإسماعيلية.

ورصد ضباط البحث الجنائي في وحدة مباحث قسم ثان تردد «المتهم م.إ.ز» في الثلاثينيات من العمر، لتوزيع المواد المخدرة علي صغار التجار في دائرة القسم.

ونجح ضباط البحث الجنائي في ضبط المتهم، له معلومات جنائية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض «مطواة»، ومبلغ مال وهاتفي محمول وميزان.