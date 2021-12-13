عماد الدين حسين عن التسريبات المفبركة: «كانوا عايزين يضربوا كرسي في الكلوب»

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، إنه لا يستبعد أن يكون هناك تخطيط من قبل جماعة الإخوان الإرهابية لافتعال أزمة التسريبات المفبركة المنسوبة لأحد مؤسسات الدولة، موضحًا أن هذا العمل ليس ناتجًا فقط عن مجموعة من النصابين.

توقيت نشر التسريبات المفبركة ليس من باب المصادفة أو العشوائية

وأضاف «حسين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة DMC، ومن تقديم الإعلامية إنجي القاضي، أنه يظن أن هدف الجماعة الإرهابية من ذلك هو التشويش على الصدى الذي يحققه مؤتمر مكافحة الفساد الذي تنظم مصر الدورة الـ9 منه خلال الأيام الحالية، كما أن توقيت نشر هذه التسريبات المفبركة ليس من باب المصادفة أو العشوائية، متابعا: «كانوا عايزين يضربوا كرسي في الكلوب».

وتابع أن نجاح وزارة الداخلية في القبض سريعًا على عناصر هذا الفيديو المفبرك، يمثل رادع كبير لكل من يفكر في تكرار مثل هذا الفعل، ومشيدًا بالإعلان عن ضبط المشاركين بهذه التسريبات، بالتزامن مع بدء انطلاق فاعليات النسخة التاسعة من مؤتمر مكافحة الفساد.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن الإنسان يشعر ببعض الحزن، حينما يرى بعض المثقفين كانوا اقتنعوا أو صدقوا على ما سمعوه بهذا التسريب المفبرك، رغم أن التسريب المفبرك كان يحتوي على الكثير من العناصر التي توضح فبركته بكل سهولة.

ضرورة العمل على زيادة وعي المواطنين

وطالب الكاتب الصحفي، بضرورة العمل على زيادة وعي الناس بمثل هذه التسريبات المفبركة، معقبا: «التسريب المفبرك ده، كان المقصود منه ضرب كرسي في الكولب، عشان يبوظوا مؤتمر مكافحة الفساد المنظم حاليا بشرم الشيخ»، منوها بأن تنظيم مؤتمر مكافحة الفساد بمصر، أكبر دليل على ثقة العالم الدولي حاليا في قدرة مصر على تنظيم مؤتمرات دولية كبيرة.

وكان قد نجح الأمن الوطني خلال الساعات الأخيرة في ضبط المشاركين في تسريبات مفبركة منسوبة لإحدى مؤسسات الدولة.