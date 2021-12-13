ميزانية السعودية 2022.. 90 مليار ريال فائضا

اقترن اعتماد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ميزانية السعودية 2022، بتوجيه من الملك سلمان للوزراء والمسؤولين، بالاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين والتنمية البشرية، مؤكدا هدف المملكة لاستمرار النمو والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية.

ميزانية السعودية 2022

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قال الملك سلمان، في كلمة له، إن إعلان ميزانية السعودية 2022، يأتي بعد تجاوز المملكة الآثار الاقتصادية والمراحل الاستثنائية لجائحة كورونا، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030، ونهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية، وذلك حسبما نقلت العربية نت.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين، أن الإنفاق في ميزانية السعودية 2022 يبلغ 955 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال بفائض يصل إلى 90 مليار ريال، مؤكدا عزم حكومة المملكة على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان.

ميزانية السعودية 2022 تؤكد حرص المملكة على تعزيز مكتسباتها

واعتبر الملك سلمان بن عبد العزيز، أن ميزانية السعودية 2022 تؤكد حرص بلاده على حماية وتعزيز مكتسباتها، مشيرا إلى أنه وجّه الوزراء والمسؤولين، كل فيما يخصه، بالالتزام الفاعل، في تنفيذ ما تضمنته الميزانية، من برامج ومشاريع تنمويةً واجتماعية، ومتابعة الوضع الصحي، في ظل استمرار الجائحة وانعكاساتها على الأوضاع الصحية والاقتصادية محلياً ودولياً، وتوفير المخصصات اللازمة للقطاع الصحي؛ لرفع كفاءته وتوفير اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.