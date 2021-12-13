الموازنة السعودية 2022 تحقق فائضا 90 مليار ريال عكس التوقعات لأول مرة

أقرّت المملكة العربية السعودية ميزانيتها للعام المالي 2022، بنفقات تبلغ قيمتها 955 مليار ريال، وسط توقعات بتحقيق فائض قد يصل إلى نحو 90 مليار ريال سعودي وهي المرة الأولى، التي تظهر فيها توقعات بتحقيق فائض منذ انهيار أسعار النفط عام 2014.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنَّ مجلس الوزارء السعودي قد أقر في جلسته التي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2022.

الملك سلمان: المملكة تجاوزت المراحل الاستثنائية.. ونعمل وفقا لرؤية 2030

وقال الملك سلمان، في الجلسة أمس الأحد، إنَّ تجاوز المملكة للآثار الاقتصادية، للمراحل الاستثنائية لجائحة كورونا المستجد كوفيد 19، واستمرار العمل بالإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتخذت وفق رؤية المملكة 2030، التي أطلقها عام 2016، التي تهدف للاهتمام بأمن وصحة المواطن والمقيم، واستمرارية النمو مع التنويع الاقتصادي ووقف اعتمادها على النفط لتحقيق الاستدامة المالية.

وأضاف أن «الإنفاق في هذه الميزانية 955 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال، مع توقع بفائض قد يصل إلى نحو 90 مليار ريال».

تجدر الإشارة إلى أنَّه إذا حدث وتحققت تلك التوقعات، فستكون هذه المرة الأولى التى تسجل فيها المملكة فائضا في ميزانيتها منذ عام 2014، فقد سجل فائضا قدره (206 مليار ريال)، وهي المرة الآخيرة في موازنة عام 2013.

وكانت وزارة المالية السعودية أصدرَت توقعاها في سبتمبر الماضي، بأن تتضمن ميزانية 2022، عجزا قدره 52 مليار ريال، وذلك قبل أن تعتمد الميزانية رسميًا بهذا الفائض الكبير وغير المتوقع.

بداية أزمة النفط عالميا

وبداية من يوليو 2014، هبطت أسعار النفط تدريجيا مع ظهور زيادة في معروض الخام، بفعل زيادة الإنتاج من جهة، وظهور بوادر تباطؤ اقتصادي، مما أدى إلى خفّض الاستهلاك اليومي للدول، وواصلت أسعار النفط هبوطها خلال الشهور اللاحقة، إلى أن وصل إلى أدنى مستوى.

كما استطرد الملك سلمان، مؤكّدًا الاستمرار في دعم وتنفيذ كل المبادرات والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق رؤية 2030، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، كما وجه مجلس الوزراء السعودي بالالتزام وتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية، كذلك توفير كافة المخصصات اللازمة للقطاع الصحي وتوفير اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة.