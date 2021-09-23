الملك سلمان في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية: سنسعى لحاضرنا ومستقبلنا

غرد العاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني للملكة العربية السعودية الـ91، مشيرا إلى ما «تنعم به بلاده من أمن واستقرار ورخاء وتنمية».

الملك في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية: نسعى لحاضرنا ومستقبلنا

وكتب الملك سلمان بن عبد العزيز في التغريدة: «في ذكرى يومنا الوطني (اليوم الوطني للملكة العربية السعودية)، نحمد الله دائما على ما أنعم به علينا في هذه البلاد، من أمن واستقرار ورخاء وتنمية»، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية عن وكالة الأنباء السعودية.

وتابع الملك سلمان، بمناسبة اليوم الوطني للملكة العربية السعودية: «سنسعى لحاضرنا ومستقبلنا، مستلهمين ذلك من تضحيات الآباء والأجداد، من أجل رفعة الوطن وشعبه».

وتحتفل السعودية اليوم 23 سبتمبر، بيومها الوطني الـ91، تحت شعار (هي لنا دار)، وهو التاريخ الذي يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، إلى المملكة العربية السعودية.

واحتفلت سفارات المملكة العربية السعودية بالخارج، باليوم الوطني للملكة العربية السعودية الـ91، كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التهاني من ملوك ورؤساء العديد من الدول.

السيسي يبعث برقية تهنئة للملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني للسعودية

وفي سياق متصل، أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، حسبما صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، إنه ليسعدني بمناسبة احتفال المملكة بذكرى اليوم الوطني، أن أتقدم إليكم وإلى الشعب السعودي الشقيق بأصدق التهاني القلبية والتمنيات الأخوية.