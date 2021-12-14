الخطيب: الدولة ضبطت تنظيم الإخوان في حالة تلبس بالصوت والصورة

علق الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، على نجاح أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في القبض على المتهمين بفبركة تسجيلات لتشويه سمعة مؤسسات الدولة، إذ ذكر أن هذه القضية تُشير إلى أمر مهم، هو أن الدولة نجحت في ضبط التنظيم الإرهابي في حالة تلبس واضحة بالصوت والصورة، من خلال جريمة متكاملة الأركان، مؤكدًا أن هذه الجريمة تتسق تمامًا مع التكوين الإنساني للكائن الإخواني، الذي يستبيح الكذب بطبيعة الحال كإحدى أهم أدوات الطعن في شرف خصومه، فالخصم هنا هي الدولة المصرية بأشخاصها ومؤسساتها.

تنظيم الإخوان ذهب مع الدولة المصرية إلى منتهى الفجر في الخصومة

وأضاف «الخطيب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أننا الآن أمام تنظيم لم يفقد عقله فقط، وإنما فقد قلبه وشرفه، وذهب مع الدولة المصرية إلى منتهى الفجر في الخصومة، كما أن الدولة نجحت في القبض على هؤلاء المجرمين الذين زوروا المكالمات التي كان يريد التنظيم من خلالها أن يطعن دولة 30 يونيو في أعز ما تملك وهو مكافحة الفساد، «اللي كان عاوز يقوله تنظيم الاخوان ويمثله عبد الله الشريف في هذه القضية، كان عاوز التسجيلات تأتي انتقاما من ارتفاع شعبية الدولة في مكافحة الفساد».

التسريبات كانت محاولة لتشوية الدولة وصبغها بالفساد

وأشار رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إلى أن تلك التسريبات كانت محاولة لتشويه الدولة وصبغها بالفساد لإعادة صور أنظمة سابقة، كما أن وزارة الداخلية المصرية تُعد أفضل وزارة داخلية في الشرق الأوسط، «هذه الوزارة مع مؤسسات أخرى على رأسها الجيش شاركت في حفظ أمن أكبر دولة في الشرق المتوسط، فهذه الدولة وسط إقليم شديد الاضطراب، هذه المؤسسة التي تحافظ على أكبر دولة في إقليم الشرق الأوسط، في إقليم هو الأكثر اضطرابا في العالم يجب أن ينظر اليها ويشار اليها بالبنان، هذه القضية سهلة على الأجهزة الأمنية أن تقتنصها وتأتي بأركان الجريمة فيها».

وتابع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أن هذه القضية تُعد من القضايا السهلة على أجهزة الأمن، فهناك ما هو أصعب من ذلك وتأتي به الوزارة، «هناك قضايا لا تعلن بطبيعة الحال، السرعة هنا كانت مهمة جدًا، لأن القضية كانت تمس بشرف الدولة المصرية ومؤسساتها، التسجيلات بتقول للناس أن أموال تبرعاتكم تذهب لجيوب الفاسدين وأن اتجاه الدولة ليس لمحاربة الفساد، مع العلم أن دولة 30 يونيو تمتاز بمكافحة الفساد وشرعية الإنجاز، الدولة لديها الآن شرعية تسمى شرعية الانجاز، ننظر الآن في الثلاث سنوات الاخيرة، تسلل إلى المواطن الرضا بأن الدولة تقوم على مصالحة حق قيام».

المشروعات القومية الكبرى باتت حقيقة بعدما كانت مخططات ومحاولات بناء

وأوضح رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، أن المشروعات القومية الكبرى صارت حقيقة بعدما كانت مخططات ومحاولات بناء، «يرى المواطن بعينه كل إنجاز يتم على الأرض، يرى الطاقة ويرى كل المشاكل التي يعاني منها المواطن المصري تحل بشكل استراتيجي وليس بشكل سطحي، التسريبات كانت تريد أن تضرب الدولة المصرية في هذا الاتجاه».

وأوضح أن دولة 30 يونيو تمتاز بمكافحة الفساد، فلأول مرة نرى وزيرا في السلطة يلقى القبض عليه، ولا يخل أسبوع من إعلان الرقابة الإدارية إلقاء القبض على 3 مسؤولين، «الذين يعلن هو الدولة، أريد أن أشير إلى أن تقرير منظمة الشفافية الدولية الخاصة بمؤشر الفساد يضع مصر في مرتبة جيدة عما كان في السابق وكل ذلك يغيظ الاخوان ويستفز التنظيم الدولي».