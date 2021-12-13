مدير مباحث الإنترنت السابق: ضبط أصحاب التسريبات المفبركة دليل على قوتنا

علق اللواء علي أباظة، مدير مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية السابق، على التسريب المفبرك الذي نشرته جماعة الإخوان الإرهابية، قائلا إن وزارة الداخلية تمتلك حاليا منظومة غير طبيعية والقدرة على التعامل التقني والفني، ولديها أجهزة وتطبيقات وتقنيات حديثة للغاية، وخبرات متراكمة وبشرية عالية جدا، «نملك جهازا أمنيا يصل لدرجة الاحترافية وكلنا نفتخر به جميعا».

القبض على الجناة فخر لكل المصريين

وأضاف «أباظة» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الإثنين، أننا يجب علينا الابتعاد عن تفاصيل ما تم اتخاذه أو استخدامه، «أنا مقدر الشغف الإعلامي أن وزارة الداخلية إزاي جابتهم، بس لما نكشف على الحاجات دي هتساعد الآخرين يتفادوا الأخطاء اللي وقع فيهم غيرهم ويفلتوا من العقاب».

وأكد أن هذه الواقعة أثبتت قوة جهاز الأمني المصري، «وزارة الداخلية المصرية، فخر لجميع المصريين فخلال 48 ساعة جرى تحديد وضبط وجمع أدالة واستخراج الأدلة الرقمية الدالة على ارتكاب الجريمة وتقديم المتهمين للعدالة، خطوات سريعة جدا خلال 48 ساعة يعجز أقوى أجهزة الأمنية على مستوى العالم أنها تؤدي بهذه الاحترافية».

التسريبات ليست جديدة على الإخوان

وأوضح أن تسريب الإخوان مقاطع صوتية مفبركة ليس جديدا عليهم: «كانوا يشكلون كتائب إلكترونية خلال أحداث 25 يناير التي مرت بها مصر، حيث شرارتها اندلعت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وترويج الشائعات الجيل الرابع من الحروب التي تعتمد على هدم ثقة المواطن في المؤسسات الرئيسية للدولة، وهدف تسريب المكالمة هو التشكيك في حجم الإنجازات على أرض الواقع والتي يشاهدها المواطن المصري، والتشكيك وإلقاء التهم على مؤسسة محترمة نفخر ونعتز بها، وإلقاء اتهامات تثير الشك للمواطنين، وكلها أهداف بعيدة المدى ويغلفوها مثل السم في العسل».