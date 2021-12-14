ماهر فرغلي عن «التسريب المفبرك»: «عبدالله الشريف يتربح من الكذب»

قال ماهر فرغلي الباحث في شؤون الحركات الأصولية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تتعمد الكذب دائما، لأنها ترى أن ما تعيشه حربا بين الحق والباطل.

وأضاف فرغلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، على القناة الأولى، أنه شعر بسعادة كبيرة بعدما استطاعت وزارة الداخلية ضبط الجناة المشاركين في التسريب المفبرك، لأنهم يشاركون في الفتنة، التي وصفها الله عز وجل في القرآن الكريم بأنها أشد من القتل.

استهداف تدمير البنية التحتية للمجتمع المصري

وتابع أن الجماعة حريصة على انقسام المجتمع وتدمير بنيته التحتية، مشددًا على أن الإخواني الهارب عبد الله الشريف، كاذب، ويتربح من محاولات تشويه الدولة المصرية.

الإخوان تحولت من الصرامة إلى الميوعة التنظيمية

وأشار إلى أن الإخوان تحولت من الصرامة إلى الميوعة التنظيمية، وتستخدم أدوات مؤسسها حسن البنا، التي من أهمها الكذب والزعم بالوسطية الإسلامية والمشاركة في المبادرات الاجتماعية والتوغل وسط الفنانين والرياضيين وتدشين مؤسسات حقوقية.

خلق الانقسامات

وأكد أن الجماعة تعمل على خلق الانقسامات داخل المجتمع حتى لا يحاسبها أحد، ويُترك الحبل على الغارب لها.

خطر الجماعة لا يزال قائما

وشدد على أن خطر الجماعة لا يزال قائمًا، وأن الأيدولوجية الإخوانية لا تزال موجودة، كما أن التنظيم موجود، ويعمل خارج مصر وله لجان إلكترونية تعمل، وتنشط في إطار الملف الحقوقي، وتسويق ملف المصالحة ونقض أي شيء بناء داخل الدولة المصرية.