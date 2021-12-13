لميس الحديدي عن «التسريب المفبرك»: «متلعبوش مع الكبار»

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على تسريب جماعة الإخوان الإرهابية المفبرك، قائلة إن المكالمة المفبركة تبدو في ظاهرها أنها عملية نصب، لكن باطنها رسالة ضمن الحرب التي لا تنتهي وتستهدف اقتصاد واستقرار البلد، وتريد أن تفقد الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، موجهة رسالة: «متلعبوش مع الكبار، المكالمة المفبركة مليئة بالقصص المضحكة، ومن الممكن أن نضعها تحت عنوان ماتلعبش مع الكبار، والكبار هنا مصر والمصريين، وهي رسالة موجهة لجماعة الإخوان المسلمين».

وأضافت «الحديدي» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الاثنين: «بلاش تهزروا وتلعبوا معانا، علشان بصراحة بقيتوا خيبانين بزيادة، وبسرعة بقيتوا تتكشفوا بسهولة، وأدائكم بقى ركيك جدا مقارنة بزمان، كنتوا بتاخدوا وقت لحد ماتتكشفوا».

لميس الحديدي تسخر من جماعة الإخوان الإرهابية

ووجهت رسالة سخرت فيها من جماعة الإخوان الإرهابية، قائلة: «إنتوا فاكرين أن مصر 2021 هي نفس مصر اللي هربتوا منها سنة 2013 ومابعدها.. واضح إنكم ماتعرفوش إن فيه تغير كبير جدا.. وبقى فيه دولة مؤسسات وثقة فيها».

وواصلت: «تخيلوا أن مكالمة مفبركة بمجرد بثها عبر مواقع الإخوان ثم انتشارها على السوشيال ميديا ممكن تدق إسفين في دولة قوية، أو تشكك الناس في بلدها لكن الموضوع ماخدش يومين أو ثلاثة أيام وتمكنت من كشفها».

رسالة شكر لوزارة الداخلية

واستطردت: «يا جماعة شغلكم بقى ركيك ماعدش زي زمان.. واضح أن محمود عزت لما قبض عليه بقى عندكم تدهور في شغلكم.. والشغل بقى ركيك».

ووجهت الشكر للداخلية قائلة: «مهارة كبيرة مكنتها من كشف اللعبة خلال ساعات وده شيء محترم.. وعاوزة أحط عدة خطوط تحت فكرة الثقة بينا وبين مؤسسات الدولة.. لأن هذه الثقة لو تعرضت لاهتزاز حاجات كتيرة ممكن تهتز.. شغل الإخوان المعتاد لم يتوقف، وإن كان بات ركيكا».