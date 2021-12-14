«الأمم المتحدة»: ندعم استعادة مسار السودان على درب الانتقال الديمقراطي

التقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أمس الاثنين، في عاصمة بلاده «الخرطوم»، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة ‏الانتقالية في السودان «يونيتامس» فولكر بيرتس.

وأكد فولكر خلال اللقاء، على دعم منظمة «الأمم المتحدة» لاستعادة مسار السودان على درب الانتقال الديمقراطي وصولا لانتخابات حرة ونزيهة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وكان مجلس السيادة، عقد أمس الاثنين، اجتماعه الدوري بالقصر الجمهوري برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس، وفقا لما ذكرته وكالة انباء السودان الرسمية «سونا».

وقالت المتحدثة الرسمية باسم المجلس الدكتورة سلمى عبد الجبار المبارك في تصريح صحفي، إن المجلس أكد على أهمية السلم المجتمعي الذي يأتي نتيجة لتعزيز الحريات وتأمين المتطلبات والاحتياجات للفرد والمجتمع بشكل عام.

السيادة السوداني يشدد على وضع آليات صناعة الدستور بما يعين مفوضية الانتخابات للقيام بعملها

وأضافت المبارك، ان مجلس «السيادة»، أمن على ضرورة الاستمرار في فرض هيبة الدولة على اساس انها ركيزة مهمة في تأمين السلام والسلم الاجتماعي، وشدد المجلس، على وضع آليات صناعة الدستور بما يعين مفوضية الانتخابات للقيام بعملها علي اكمل وجه.

من جانبه، تسلم رئيس مجلس «السيادة» السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس الاثنين، رسالة خطية من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع بالسودان.

والتقي البرهان، بالخرطوم مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، رئيس وفد الوساطة الجنوبية، توت قلواك، وناقش الجانبان، القضايا المتعلقة باتفاقية جوبا لسلام السودان في مسار دارفور والمنطقتين والشرق والشمال والوسط.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ناقش في وقت سابق، مع قلواك، أهمية التوصل لتوافق تام بين كافة المكونات وصولا لرؤية محددة حول كيفية إدارة شرق السودان.

وقال قلواك، إن اتفاق شرق السودان أكد على ضرورة قيام مؤتمر جامع يضم كل أهل الشرق لمناقشة قضاياهم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.