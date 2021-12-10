واشنطن: هناك تطور حدث بعد اتفاق «البرهان- حمدوك» في السودان

قالت الولايات المتحدة، أمس الخميس، إن هناك تطورا حدث بعد الاتفاق بين رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، واعتبرت وزارة الخارجية الامريكية، ذلك بمثابة خطوة.

وأوضحت الوزارة الأمريكية، أن تحقيق طموحات الشعب السوداني هو السبيل الوحيد للوصول إلى سودان مستقر، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان البرهان، جدد أمس الأول الأربعاء، التزام الجيش السوداني بالاتفاق الذي أبرمته مع حمدوك، لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان وصولا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقال البرهان، إن الاتفاق يشمل تحسين الأوضاع المعيشية لـ السودانيين، والعمل من أجل استكمال السلام في البلاد، والتحضير للانتخابات العامة المقررة في 2023.

البرهان: وجود مؤشرات إيجابية متعلقة بدعم المجتمع الدولي مجددا لـ السودان

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، أشار في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، السبت الماضي، إلى وجود مؤشرات إيجابية متعقلة بدعم المجتمع الدولي مجددا لـ بلاده، وقال البرهان، إن جميع القوى السياسية ستتمكن من الترشح في انتخابات 2023.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، أوضح في وقت سابق، «نقول لحمدوك امض ونحن من خلفك»، مضيفا: «ليس لدينا هم ولا حزب عندنا السودان ونريد أن نحافظ على شعبنا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ميدانيا، تمكنت قوات الأمن السودانية، امس الخميس، من إنقاذ مواطنين تركيين اختطفا قبل يومين بولاية شمال دارفور الواقعة غربي البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.