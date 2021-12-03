السيادة السوداني يعين نائبا عاما.. والبرهان يدعو لدعم حكومة حمدوك

اختار مجلس السيادة الانتقالي، السيد خليفة أحمد، نائبا عاما مكلفا لجمهورية السودان، في الوقت الذي دعا فيه رئيس المجلس، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الشعب السوداني إلى «مساندة ودعم الحكومة التي سيشكلها حمدوك خلال الفترة المقبلة».

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، تعاونه مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لإنجاح الفترة الانتقالية وصولا لانتخابات حرة، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

الأمم المتحدة مهتمة بإنجاح الفترة الانتقالية في السودان

جاء ذلك خلال لقاء «البرهان»، أمس الخميس، بالقصر الجمهوري، مع فولكر بيرتس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (يونيتامس).

من جانبه أكد رئيس بعثة «يونيتامس»، اهتمام الأمم المتحدة بإنجاح الفترة الانتقالية، مُعتبرًا أن اتفاق 21 نوفمبر الموقع بين «البرهان» و«حمدوك»، يعد خطوة متقدمة في اتجاه التوافق الوطني بين السودانيين، لافتا إلى الخطوات الكبيرة التي تمت في تنفيذ بنود الاتفاق وفي مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، حسبما نقلت وكالة أنباء السودان.

ودعا «فولكر»، إلى ضرورة دعم رئيس الوزراء لتشكيل حكومته، مؤكدا ثقته في قدرات الدكتور حمدوك في إنجاح التحول الديمقراطي.

وترحم رئيس البعثة الأممية على أرواح شهداء القوات المسلحة بشرق السودان.

السيادة السوداني يقدر جهود القوات المسلحة في مواجهة الاعتداءات على الحدود الشرقية

وكان مجلس السيادة الانتقالي قد اطّلع في اجتماعه أمس الخميس، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس، على مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، على خلفية الاعتداءات التي استهدفت القوات المسلحة على الحدود الشرقية.

وقالت د. سلمى عبدالجبار، عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم المجلس، في تصريح صحافي، إن المجلس أعرب عن تقديره للجهود التي تضطلع بها القوات المسلحة والدعم السريع في التصدي لكل المحاولات التي تريد النيل من أمن واستقرار السودان.

وحيّا المجلس قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة على جهودهم في حفظ أمن وسلامة المواطن.

واستعرض المجلس أيضا عمل اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وتداول حول السبل الكفيلة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وضرورة إشراك جميع الجهات من أجل الحد من تفشي الوباء.