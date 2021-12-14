عن النكد والستات وفاتن موسى وأسباب الطلاق.. 26 تصريحا لـ مصطفى فهمي

في أول ظهور للفنان مصطفى فهمي في برنامج تلفزيوني للحديث عن أزمة طلاقه للإعلامية فاتن موسى والتي وصلت لساحات النيابة في الاتهامات المتبادلة بينهما، كما تحدث عن النكد والزواج والأزمات التي وقعت بينه وبين طليقته وقرار الطلاق ومعرفتها وأسرتها به.

أبرز ما ذكر مصطفى فهمي في حواره نرصده لكم كما يلي:

استحالة تفهم المرأة واللي بيعكننوا كتير

1- «استحالة تقدر تفهم المرأة لأنها متغيرة جدا، وإحنا مزاجيين جدا لأننا بنعيش الحالات اللي بنمثلها، أنا مش موظف، ومواعيدنا كلها متلخبطة، المرأة هي المرأة لو عاوزة تريحك هتريحك».

2- «في ست بتبقى عاوزة تعكنن ودول كتير أوي مش حالات نادرة، بيقولوا يا داهية لما تكون مبسوط وده في مصر والعالم كله دي جينات ملهاش علاقة بالشخصية».

3- «بعد الجواز الدنيا بتتغير والست بتعتبر الراجل ملكها، والأول بيبقى بعيد عنها، لكن بعد ما تبصم أعمل فيك اللي أنا عاوزاه».

4- «في ستات بتصحى الصبح بتتخانق مع دبان وشها، الواجهة بتبقى لطيفة وحلوة لكن لما تعيش في البيت الموضوع بيبقى حاجة تانية، فهمت الكلام ده بعد التجارب اللي عديت منها، عديت بـ3 تجارب، الأخيرة فهمتني الموضوع كله».

4- «الهدايا مش بتبقى كفاية، بعد شوية بيبقى في حاجات تانية، وبعدها بتبقى حاجات تالتة، وعموما الحب بعد الجواز بيتحول لعشرة ولما بنخش في الحياة بين 4 حيطان وبتبقى عشرة حلوة أو وحشة».

السينما حاليًا

5- «شايف إن لسه في سينما في مصر والموضوعات بدأت تتحسن والإنتاج بدأ يبقى أفضل، لكن السينما لما بدأت الفن كان أحسن من دلوقتي بنسبة 99% فرق كبير بين زمان والنهارده، النهارده مفيش كُتاب ومفيش ورق.. مفيش حد بيكتب».

السوشيال ميديا بقت كارثة

6- «السوشيال ميديا كارثة ومليش فيها خالص، ومعنديش انستجرام وفيس بوك وآخري واتساب، مش معقول قاعد باكل أتصور، كده مفيش حياة خاصة وكل الناس شايفاني، ولو هيعرفوا حاجة تبقى جزئية مش على طول وعندي ولد وبنت محدش فيهم فكر يمثل».

بلدنا حلوة واتربينا على جمال عبدالناصر

7- «بلدنا حلوة جدا، مفيش أحلى جدا، الرئيس عامل طرق ومواصلات من أروع ما يمكن، بنتقدم وبنجري وكل ده في فترة قصيرة».

8-«اتربينا على جمال عبدالناصر في المدارس والجامعات ولم أحضر الملكية، وقبل 67 كان بيتقال إننا قوة عظمى وهنعمل ونسوي لكن بعد النكسة حصل شرخ بالنسبة لي وفي الجيل كله، وبعدها خلاص».

سر شبابه الدائم

9- «بلعب رياضة كتير وده بيفيدني ومفيش سر، محبش المشاكل وده يدي روقان وأحب السفر والبحر، كمان أنا نهاري، يعني بحب ممارسة الأنشطة في النهار، وأسهر على خفيف، لكن مش بسهر على الساعة 6 و7 الصبح، إلا المشاكل، مش بحبها، لكن هي بتنشن وتيجي عليّ».

علاقتي بحسين فهمي رائعة..رجعنا عزاب

10- «علاقتي بحسين فهمي رائعة خصوصا في الأيام دي، أحلى أيام، بقينا عُزَّاب وقاعدين معظم الوقت مع بعض وبنقول لبعض مش هنتجوز، لكن ممكن يحصل تغيرات ونستعيد ذكريات العائلة، العزوبية حلوة وبتبقى مفيدة أحيانا، لكن منصحش بيها أوي، وإنك تبقى مرتبط حاجة حلوة بس تبقى العشرة حلوة، الناس بتقول يا بخت اللي هيتجوزنا لكن بندفع التمن غالي، وحظنا وحش في الستات».

عن قرار طلاقه لفاتن موسى

11- «لما تقول مش قادر أكمل بيبتدي الهجوم عليك، لازم أشوف حياتي، والخناقات لو مستمرة ليه أبقى مكتئب لما أروح بيتي، وفي طرف تاني بيبقى مش عاوز أمشي، فبتحصل مشاكل».

12-«أنا بشوف إن الطلاق ده حاجة صحية لو أنا فيه خلافات مستمرة بيني وبين الطرف التاني وفيه ضغط عصبي واكتئاب فبشوف إن الطلاق ده أولا مشروع شرعًا ولما بتوصل لمرحلة إنك مش قادر تتعايش أنا بشوف إنه صحي إنك تخلع وتمشي لما توصل إنك مش قادر تتفاهم عقليًا ولا عاطفيًا».

13- «الناس كانت بتشوف صورنا على السوشيال ميديا كانت بتفتكر إننا في منتهى السعادة، وكانت بتشوفنا في مراكب وسفر لكن ده مش شرط إنه يكون واقع وياما ناس كتير خاصة اللي تحت الأضواء لما بيبقوا قدام الناس لازم تضحك ولازم غصب عنك دايما بتضحك وتبتسم بس مش معناه إنك في بيتك سعيد وأنك أول ما بتروح البيت بتبدأ الخناقات والمشاكل والتصادم بينك وبين الطرف التاني، وآخر سنتين كانت كده والكوباية كانت اتملت لحد ما جت القشة اللي وصلت لمرحلة إني مش قادر أكمل».

مشكلة تسببت في قرار الطلاق

14- «حصل بيني وبينها مشكلة قبل السفر للبنان عشان نحضر خطوبة أختها وحصل مشاكل في لبنان وضرب رصاص وأنا قررت إني مش هسافر وكنت قاطع التذكرة وقررت اني مش هسافر وأخوها كان قاعد عندي بقالي أسبوع وأنا كنت مستضيفه في البيت وحصلت خناقة ازاي مش هتسافر وأهلي عرفوا إنك هتسافر وحصلت خناقة والصوت علي وقامت خناقة كبيرة لدرجة إن أخوها قال كده مينفعش انزلوا اتطلقوا بقا قالت أنا مش هتطلق لكن أنا أطلق قولت لها يعني إيه قالت يعني أنا اللي آخد قرار الطلاق قولت هي بقت كده ده انتوا تنزلوا تتعشوا بقا لأن أنا قفلت خلاص وساعتها قررت الطلاق في اللحظة دي والقرار تم من جوايا قبل ما أعلنه».

15- «ماكانتش عايزة تمشي وحاولت بالتراضي مفيش فايدة وحاولت عن طريق الأهل ومفيش فايدة».

مشكلة اقتحام الشقة

16- «جاءت لمصر واختفت لمدة 11 يوما وفيه خطة اترسمت في الـ11 يوم دول وراحت البيت مع اتنين بلطجية واتنين ستات وادعت إن واحدة فيهم أمها وكان معاهم واحد بطفاشة وفتحوا الباب وحارس العقار طلع قال لها عيب اللي بيحصل يا مدام وصاحب الشقة مش موجود وحضرتك مطلقة قالت له ملكش دعوة انت والمحامية قالت له لو مسكتش هعمل لك محضر بالسرقة».

17- «هي ست بتحب الشهرة ولو عايز تتشهر اعمل فضيحة».

18- « قالت لي في مرة أنا شهرتك وانا قولت بقى بعد 47 سنة تمثيل هتشهر عشان صورتين».

19- «هي مكانتش إعلامية، دي كانت مراسلة لأحد المهرجانات في دبي».

أسباب لم يذكرها للطلاق

20- «أنا كمان عندي أسباب كتير ممكن أقولها وأسباب كتير قوي قوي»،

21- «دي واحدة ست وأنا عيب أشهر بواحدة ست وكل واحد فينا هيروح لحياته وهو هيتجوز والراجل مبيتمسكش عليه حاجة ومبيتقالش عليه حاجة، لكن الست عيب إني أقول حاجة عليها، وعيب أتكلم عليها لأن في يوم من الأيام هي هتتجوز وربنا يسعدها وتلاقي اللي يسعدها ويحقق لها أحلامها اللي أنا مقدرتش أحققها لها».

22- «عيب عليا إني أتكلم على واحدة ست أو أشهر بواحدة ست وانا لحد النهاردة متكلمتش ومفتحتش بقي ومقولتش حاجة على السوشيال ميديا خالص وده أول كلام ليا وأول مرة أتكلم وأنا مستحمل اللي بيتقال عليا على السوشيال ميديا لكن آخر مرة جابت بتوع أمن خاص وحاطة لهم ترابيزة قدام الشقة وقعدت في الشقة لمدة 13 يوم وأنا قاعد في لوكاندة وهدومي كلها لسه هناك وهي راحت تمكنت غلط من الشقة والتمكين بيكون من النيابة وهي ما زالت موجودة في الشقة».

اتهام البواب وفرد الأمن وحبسهم

23- «أنا بعد 12 يوم قولت هجيب واحد بتاع أمن وقعدته قدام الشقة عشان مفيش حاجة من حاجتي تروح، وجبت واحد أمن ومرخص من شركة وبعد 48 ساعة مشوا الأمن بتاعهم وفجأة جت المحامية وجابت ظابط من قسم الدقي وادعوا على شاب الأمن وحارس العمارة انهم ماسكين سكاكين وسواطير وبيهددوها وهي جوة الشقة وإنه هو اللي حرضهم واتاخدوا الاتنين على القسم وباتوا ليلتين في القسم وده شيء أنا لم أتخيله».

24- «الشاب ده في سنة أولى جامعة وحارس العمارة ده بقاله 15 سنة ومن أحسن ما يمكن ومعروف في العمارة وقعدوا في الحبس ووالدة الشاب اللي بيجري ورا رزقه وهو بيدرس والدته جت ركعت على رجل المحامية وقالت لها ابني هيضيع مستقبله والمحامية قالت لها الموضوع خرج من إيدي».

25- «قررت إني مش هسكت لأننا دخلنا في ادعاءات كلها كاذبة وبتدعي عليا إني بلطجي وإني جبت ناس تهددها وإني دخلت في موضوع إرهاب»، متسائلًا: «ايه ده احنا فين يعني والتهم كده تترمي على الناس».

26- «حياتي بقت مهددة وحياة عيالي بقت مهددة اني ألبس تهم وبقيت رايح جاي على النيابة والتهم تترمى كده على الناس»، مستنكرًا: «انتوا عايزيني أنا مالهم العيال دي وتبات ليلتين ليه مش حرام عليكم».