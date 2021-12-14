مصطفى فهمي: الطلاق ظاهرة صحية.. وأنا ما غدرتش بـ فاتن موسى

اعتبر الفنان مصطفى فهمي أن الطلاق ظاهرة صحية، مضيفًا في تصريحات تلفزيونية له «أنا بشوف إن الطلاق ده حاجة صحية لو أنا فيه خلافات مستمرة بيني وبين الطرف التاني وفيه ضغط عصبي واكتئاب فبشوف إن الطلاق ده أولا مشروع شرعًا ولما بتوصل لمرحلة إنك مش قادر تتعايش أنا بشوف إنه صحي إنك تخلع وتمشي لما توصل إنك مش قادر تتفاهم عقليًا ولا عاطفيًا».

وأوضح مصطفى فهمي أنه تزوج من الإعلامية فاتن موسى لمدة 4 سنوات، لافتًا إلى أن أول عامين شهدا «الخناقات العادية» الخاصة بطريقة اللبس وغيرها، مشيرًا إلى أنه بدأت في الزيادة وأصبحت خلافات مستمرة وأن كان هناك جذب وشد باستمرار.

الناس كانت بتشوف صورنا تفتكر إننا في منتهى السعادة

وأضاف مصطفى فهمي «الناس كانت بتشوف صورنا على السوشيال ميديا كانت بتفتكر إننا في منتهى السعادة، وكانت بتشوفنا في مراكب وسفر لكن ده مش شرط إنه يكون واقع وياما ناس كتير خاصة اللي تحت الأضواء لما بيبقوا قدام الناس لازم تضحك ولازم غصب عنك دايما بتضحك وتبتسم بس مش معناه إنك في بيتك سعيد وأنك أول ما بتروح البيت بتبدأ الخناقات والمشاكل والتصادم بينك وبين الطرف التاني، وآخر سنتين كانت كده والكوباية كانت اتملت لحد ما جت القشة اللي وصلت لمرحلة إني مش قادر أكمل».

سفرية لبنان سبب الطلاق

وكشف مصطفى فهمي عن السبب الذي أوصلهم للطلاق، مشيرًا إلى أنها مشكلة حدثت بسبب سفرها الأخير للبنان «حصل بيني وبينها مشكلة قبل السفر للبنان عشان نحضر خطوبة أختها وحصل مشاكل في لبنان وضرب رصاص وأنا قررت إني مش هسافر وكنت قاطع التذكرة وقررت اني مش هسافر وأخوها كان قاعد عندي بقالي أسبوع وأنا كنت مستضيفه في البيت وحصلت خناقة ازاي مش هتسافر وأهلي عرفوا إنك هتسافر وحصلت خناقة والصوت علي وقامت خناقة كبيرة لدرجة إن أخوها قال كده مينفعش انزلوا اتطلقوا بقا قالت أنا مش هتطلق لكن أنا أطلق قولت لها يعني إيه قالت يعني أنا اللي آخد قرار الطلاق قولت هي بقت كده ده انتوا تنزلوا تتعشوا بقا لأن أنا قفلت خلاص».

وتابع: «ساعتها قررت الطلاق في اللحظة دي والقرار تم من جوايا قبل ما أعلنه»، لافتًا إلى أنه أخبرها أنه سيطلقها وأنها تعلم بطلاقها، معتبرًا أنه لم يغدر بها ولكن الغدر هو ما يتعرض له حاليًا من تشهير وسب وقذف على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن ذلك هو الغدر نظرًا لعشرة 4 سنوات بينهما.