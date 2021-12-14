مصطفى فهمي عن طليقته فاتن موسى: جابت بلطجية.. وواحد بطفاشة فتح الشقة

أكد الفنان مصطفى فهمي أن طليقته الإعلامية فاتن موسى كانت تعلم بنيته لطلاقها، لافتًا إلى أنه لم يرضَ طلاقها رسميا إلا بعد انتهاء فرح شقيقتها، مشيرًا إلى أن مكتب المحاماة أرسل لها ورق الطلاق، وتم إخطار السفارة بطلاقها، مؤكدًا أنه حاول أكثر من مرة طلاقها بالتراضي والاتفاق معها على الطلاق، ولكنها كانت ترفض هذا الكلام، وأنه تواصل مع شقيقها منذ عام ونصف وأخبره باستحالة العشرة بينهما، وأنه يفضِّل الخروج بالمعروف ولكن شقيقها لم يتدخل.

وأوضح فهمي في تصريحات تليفزيونية، أنه أخبر والدها بذلك وأن والدها قال له فيما معناه «حلوا مشاكلكم بأنفسكم وخذوا قرار الانفصال كما قررتم الزواج بأنفسكم»، وعرض تسجيلا صوتيا لرسائل على تطبيق واتساب بينه وبين والدها يخبره فيه برغبته في الطلاق وأن والدها أثنى عليه وأخبره أنهم قادران على اتخاذ قرار الطلاق، مؤكدًا أن هذه الرسالة في أواخر 2020.

ماكانتش عايزة تمشي بالتراضي

وأضاف: «ماكانتش عايزة تمشي وحاولت بالتراضي مفيش فايدة وحاولت عن طريق الأهل ومفيش فايدة»، مشيرًا إلى أنه طلقها وهي في لبنان حتى تجد من يحتويها لأنه لو طلقها في مصر فلن تجد من يحتويها، بحسب قوله.

وأشار فهمي إلى أن قرار الطلاق لم يكن مفاجئا وأن شقيقها اقترح عليهما الطلاق قبل سفرها بأيام بسبب مشاجرة بينهم، مؤكدًا أنها لم تحاول التواصل معه بعد بيان الطلاق وأنه طلقها وقدم لها مؤخرها والسيارة التي اشتراها هدية لها.

وأكد مصطفى فهمي أن طليقته جاءت لمصر واختفت لمدة 11 يوما «فيه خطة اترسمت في الـ11 يوم دول وراحت البيت مع اتنين بلطجية واتنين ستات وادعت إن واحدة فيهم أمها وكان معاهم واحد بطفاشة وفتحوا الباب وحارس العقار طلع قال لها عيب اللي بيحصل يا مدام وصاحب الشقة مش موجود وحضرتك مطلقة قالت له ملكش دعوة انت والمحامية قالت له لو مسكتش هعمل لك محضر بالسرقة».

وضع متعلقاتها في شنط وليست أكياس بلاستيك

وأشار فهمي إلى أنه قام بتغيير الكالون، لافتًا إلى أنه وضع ملابسها في شنط تحسبًا لإرسال ملابسها لها عن طريق مندوب ووضع حقائبها في 18 شنطة وكلها حقائب وليست أكياس بلاستيكية كما تردد وعرض فيديو لهذه الحقائب، مشددًا على أنها لم ترفع قضية حتى الآن في محكمة الأسرة، مؤكدًا أنه لا يمانع إعطاءها حقوقها الشرعية، المؤخر والنفقة.