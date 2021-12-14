مصطفى فهمي: فاتن موسى بتحب الشهرة.. ولو عايز تتشهر اعمل فضيحة

أكد الفنان مصطفى فهمي أن طلبات طليقته الآن كلها مادية وأموال، وأنها تضغط عليه إعلاميًا وبالسب والقذف حتى يصلوا إلى التفاوض وأن يعطيها أموالا مقابل التوقف عن ذلك، مبديًا ثقته في الشعب المصري وأن لديهم من الذكاء ليعرفوا «كل ده بيحصل عشان توصل لإيه»، مشيرًا إلى وجود من يخطط لكل ما يحدث.

وأضاف فهمي في تصريحات تليفزيونية، أن طليقته تبحث عن الشهرة «هي ست بتحب الشهرة ولو عايز تتشهر اعمل فضيحة»، لافتًا إلى أنها شاركت معه في مشهد بأحد المسلسلات التي قام ببطولاتها بناء على طلبه، لافتا إلى أنها ترغب في التمثيل منذ سنوات وأنه طلب من المخرج أحمد حسن في مسلسل «الحرير المخملي» وشاركت بالفعل بمشهد واحد فقط.

فاتن موسى قالت لي أنا شهرتك بسبب صورتين

واستنكر مصطفى فهمي ما ذكرته محامية طليقته بأنه طلقها خوفًا من «نجوميتها»، مشيرًَا إلى أنها قالت له يومًا: «أنا شهرتك» وأنه رد عليها قائلًا: «بقى بعد 47 سنة تمثيل هتشهر عشان صورتين»، مشددًا على أن هذه ليست أسباب طلاقهما.

وتذكر مصطفى فهمي موقفا حدث له، حيث تلقى اتصالًا من شركة تحصيل بدبي تخبره بأن زوجته فاتن موسى حصلت على قرض ولم تسدده وأنهم هددوه بالتشهير في وسائل الإعلام حال عدم السداد، مشيرًا إلى أنه تواصل معها وأخبرته أنها بالفعل حصلت على هذا القرض قبل زواجهما، وطالبته بسداده، معتبرًا أن هذه من الأسباب التي استمرت خلال سنوات الزواج وصولًا لقرار طلاقهما.

أطالب برد اعتباري

وطالب مصطفى فهمي برد اعتباره، مشددًا على وجود قانون في البلاد، وأن هناك قضاء يلجأ له الأشخاص المحترمون، مشيرًا إلى أن هناك عددا كبيرا من الأصدقاء غير راضين عما حدث، نافيًا أنها كانت تعمل إعلامية، مؤكدًا أنها كانت مراسلة لأحد المهرجانات في دبي.