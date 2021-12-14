اللقاح المصري الثاني «إيجي فاكس».. في انتظار موافقة هيئة الدواء

سبق وصرح الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آخر المستجدات والتفاصيل عن تصنيع اللقاح المصري الثاني المضاد لفيروس كورونا «إيجي فاكس»، أن هناك تعاونا بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومركز البحوث الزراعية، وشركة الأدوية إيفا فارما، لتصنيع هذا اللقاح، الذي يعد الثاني عقب لقاح «سنوفاك» المصري.

وقال عبد الغفار من قبل، إنه تم الانتهاء من جميع الدراسات والفحوصات المعملية الخاصة عن اللقاح الجديد، وأيضًا التجارب ما قبل الإكلينيكية، والآن في انتظار مراجعة هيئة الدواء للقاح والموافقة عليه، لبدء التجارب الإكلينيكية على المتطوعين.

اللقاح خالٍ من الميكروبات

وأوضح أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن الإجراءات المعملية أثبتت تفاعل اللقاح المصري «إيجي فاكس»، على فيروس كورونا بنسبة 100% حتى الآن وأنه خالٍ بشكل تام من الميكروبات، وأن اللقاح تم دراسته وتجربته معمليًا على عدد من الحيوانات المخصصة للتجارب، منها الفئران بمختلف أنواعها، وأيضا على 6 قرود من فصائل مختلفة.

وأكد حسام عبدالغفار، أن الحيوانات المستخدمة في التجارب أنسجتها الداخلية متشابهة للغاية مع جسم الإنسان، ولم يتم اكتشاف أي أعراض جانبية خطيرة، مؤكدًا بالبدء في تصنيع اللقاح فور الانتهاء من التجارب الإكلينيكية على المتطوعين، وأن الإنتاج سيتم وفقا للوائح منظمة الصحة العالمية، ووكالة الدواء والغذاء الأمريكية، وأيضًا هيئة الدواء المصرية.

خطة تصنيع اللقاح «إيجي فاكس» منذ أكثر من عام

وعلى الجانب الآخر، قالت الدكتورة سميرة عزت، رئيس وحدة البحوث الإكلينيكية بشركة «إيفا فارما» في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، إنه تم البدء في أبحاث هذا اللقاح منذ أكثر من عام، وأن المرحلة الأولى يخضع لها ما يتراوح بين 30 إلى 40 متطوعًا للاختبارات السريرية، بشرط أن يكونوا من البالغين.

مستكملة حديثها، بأنه سيتم العمل على تطوير هذا اللقاح حتى يكون أكثر فاعلية ضد المتحور الجديد «أوميكرون»، مشيرة إلى أنه سيتم استهداف جموع الشعب المصري، ثم العمل على تصديره، موضحة أن مرحلة التجارب الأولى لن تصلح للأطفال والحوامل، لكنها آمنة وفعالة ولا ضرر منها بعد هذه المرحلة.