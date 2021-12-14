«المستشفيات الجامعية»: نسب التطعيمات ضد فيروس كورونا تجاوزت الـ97%

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نسب تطعيمات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بلقاح فيروس كورونا، بالجامعات الحكومية والخاصة، فذكر أن النسبة تجاوزت الـ97 % بالعديد من الجامعات، وأنه يجرى حاليًا استكمال خطة التطعيمات سواء للطلاب الذين تتجاوز أعمارهم عن 18 عاما أو تقل، موضحًا أنه لاتوجد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، وتسير بصورة إيجابية وطبيعية.

نسب الإشغالات في المستشفيات الجامعية

وأكد عبد الغفار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن نسب الإشغالات في المستشفيات الجامعية بالأماكن المخصصة للعزل لحالات كورونا لا تتجاوز الـ50% بمختلف المستشفيات، مشيرًا إلى وجود استعداد على أعلى مستوى لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بالمرض، كما أنه لاتوجد أية أزمات أو نواقص تتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة.

امتحانات الفصل الدراسي الأول بنظام «البابلشيت»

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة استعدادتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2021-2022، المقرر تنفيذها خلال الشهر المقبل تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، أبرزها منع دخول أي طالب إلى امتحانات الفصل الدراسي الأول دون الحصول على لقاح كورونا، أو السماح له بالدخول حال تقديم شهادة pcr تثبت خلو الطالب من المرض.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفي عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الأول، موضحًا أنها تجرى وفقا للخريطة الزمنية التي أعلنها وزير التعليم العالي، منوها بأنها ستكون إلكترونية بنظام «البابلشيت»، وأن تكون وفقًا للمناهج الدراسية .