«التعليم العالي»: الدراسات المعملية للقاح «إيجي فاكس» جرت على 6 قرود

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل تحضير اللقاح المصري الثاني لفيروس كورونا «إيجي فاكس»، والمحضر بالتعاون بين كل من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية و مركز البحوث الزراعية وشركة إيفا فارماً للأدوية.

وقال «عبد الغفار»: «جرى الانتهاء من جميع الدراسات المعملية للقاح المصري الثاني والتجارب ما قبل الإكلينكية والآن في انتظار مراجعة هيئة الدواء لملف اللقاح والموافقة لبدء التجارب الإكلينكية على المتطوعين».

المستشفيات الجامعية: اللقاح حقق نتائج إيجابية في التعامل مع فيروس كورونا بنسبة 100%

وأوضح أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسات المعملية أثبتت فعالية اللقاح المصري «إيجي فاكس»، على فيروس كورونا بنسبة 100% وخلوه التام من الميكروبات وسلامته.

وأشار إلى أن اللقاح جرى دراسته معمليا على عدد من الحيوانات المخصصة للتجارب والتي منها فئران التجارب بمختلف أنواعها بجانب إجراء التجارب على عدد 6 قرود بأنواع مختلفة.

المستفيات الجامعية: أنسجة حيوانات التجارب تشبه أنسجة خلايا جسم الإنسان

واكد أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن تلك الفئات من الحيوانات المخصصة للتجارب مقاربة في أنسجتها الداخلية من أنسجة من جسم الإنسان وأنه لم يتم اكتشاف أي أعراض جانبية خطيرة أو تأثير خطير لها.

وأكد أن التصنيع للقاح سيتم حال نجاح التجارب الإكلينكية كاملة على المتطوعين، لافتا إلى أن كلاً من وزارة الزراعة والتعليم العالي سيعملان على تحضير وإنتاج ما يُسمى بـ«الإنتيجين الفيروسي المُثبط المُصنع معمليًا»، مشيراً إلى أنها أحد الخُطوات الرئيسية في تصنيع اللقاح المصري الجديد «إيجي فاكس»، مؤكداً أن الإنتاج سيتم وفقاً لمُتطلبات منظمة الصحة العالمية ووكالة الدواء والغذاء الأمريكية وهيئة الدواء المصرية.