عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر: حقنة كوكتيل البرد مصيبة سودة

حذر الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، من انتشار ما يسمى «حقنة البرد» في الصيدليات، قائلاً: «هناك مسميات تمنح لأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، هذه الحقنة كانت اسمها قديماً حقنة البرد والآن أصبحت تحمل اسم كوكتيل البرد، وهي عبارة عن ثلاث حقن مخلوطة ضمن بعضها البعض».

مصيبة سودة

وكشف في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON» أن «ما يسمى بكوتيل أو حقنة البرد هو اختراع من بعض الصيادلة»، واصفًا الأمر بأنه «مصيبة سودة».

ولفت إلى أن هذا الكوكتيل عبارة عن ثلاثة مركبات خليطة تتكون من مسكن يحمل اسم ديكلوفيناك الصوديوم والعنصر الثاني هو الكوريتزون وهي المصيبة الكبرى، وعنصر ثالث هو مضاد حيوي مجهول، موضحًا: «الكرتيزون مصيبة كبرى والمضاد الحيوي لم نسمع به من قبل لأنه يعطى لمرة واحدة ويدعى أنه يمنح المناعة الكافية ومافيش حاجة في تاريخ العلم تقول إن هناك مضاد حيوي يمنح كجرعة واحدة».

وأوضح: «ومش مفروض حد مصاب بالبرد ياخد هذا المضاد الحيوي، ونجني آثار تعاطي حقنة البرد ليل نهار ونزلة البرد الفيروسية لا تعالج بالمضادات الحيوية وإذا أخذ المضاد الحيوي يؤخذ كإجراء إحتياطي لضمان عدم وجود عدوى بيكتيرية».

كوكتيل خطير

وكشف أن حقنة البرد فيها كورتيزون وذلك يؤدي لتنشيط الالتهاب، قائلاً: «بيضيع ملامح الألم والاحتقان والتكسير والهمدان لكنه ينشط الالتهاب الفيروسي ويرفع الضغط وبيجيب سكر وبيعمل هشاشة»، مستطردًا: «لدينا إفراط في الحصول على مضادات حيوية لا يوجد في أي بلد في الدنيا بيعمل كده».

أكمل: «الصيادلة بيجيبوا محلول ملح ويخلطوا فيها الكوكتيل من 3 سوياً وتمنح للمريض، ومش مسموح للصيادلة صرف مكوناتها دون إشراف طبيب.. ده منتهى التسيب وقانوناً الصيدلي ينفذ تعليمات الروشتة التي كتبها طبيب ومش من حقه يوصف أدوية تسبب قرحة في المعدة وقد يؤدي للفشل الكلوي».