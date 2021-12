أكثر 10 أفلام تصدرت البحث على «جوجل» 2021.. منها Mortal combat

أعلن محرك البحث العملاق «جوجل»، عن أبرز الكلمات التي تم البحث عنها من قِبل مستخدمي الإنترنت عالميًا خلال عام 2021، حيث تستعرض لكم جريدة «الوطن»، أكثر 10 أفلام تم البحث عنهم على الجوجل، كما يلي:

- «Eternals»، فيلم الأبديون هو فيلم أبطال خارقون متعدد الجنسيات، مبني على مارفل كونيك، من بطولة أنجلينا جولي وريتشارد مادن وسلمى حايك، والفيلم من إنتاج مارفل ستوديوز وإخراج كلوي تشاو، وتدور أحداث الفيلم بعد أحداث فيلم المنتقمون نهاية اللعبة، وتم إصدار الفيلم في 5 نوفمبر 2021.

- «Black widow»، الأرملة السوداء هو فيلم أمريكي بطولي، قادم يستند إلى شخصية عالم مارفل التي تحمل نفس الاسم، من المفترض أن يكون الفيلم الرابع والعشرون لمارفل، إخراج كيت شورتلاند، من تأليف جاك شيفر ونيد بنسون، بطولة سكارليت جوهانسون في دور ناتاشا رومانوف، بلاك ويدو، إلى جانب ديفيد هاربر، وفلورنس بوغ، وأو تي فاجنيل، وراشيل فايسز، بعد أحداث «كابتن أمريكا» الحرب الأهلية 2016، يرى الفيلم ناتاشا رومانوف هاربة وأجبرت على مواجهة ماضيها.

- «Dune»، هو فيلم خيال علمي أمريكي قادم من إخراج دينيس فيلنوف وكتابة إريك روث، الفيلم مقتبس من رواية تحمل نفس الأسم لفرانك هربرت.

يعتبر أول جزء من اقتباس مخطط له من جزأين للرواية التي صدرت عام 1965 وتحمل الاسم نفسه، والتي تغطي بشكل أساسي النصف الأول من الكتاب.

- «Shong-chi and the lenged of the ten rings»، شانغ تشي وأسطورة الحلقات العشر وهو فيلم بطل خارق أمريكي قادم مبني على شخصية مارفل شانج شي،الفيلم من إنتاج مارفل ستوديوز ومن إخراج ديستين كريتون وبطولة سيمو ليو وتوني لونغ تشيو واي. يحتل الفيلم المرتبة الخامسة والعشرين في قائمة افلام عالم مارفل السينمائي والثانية في الطور الرابع. أُصدر الفيلم في 2 سبتمبر 2021.

- «Red notice»، فيلم ملحوظة حمراء يعتبر إثارة أكشن كوميدي أمريكي قادم من إخراج روسون مارشال ثيردر وبطولة دوين جونسون،غال غادوت ورايان رينولدز، بطولة دوين جونسون ورايان رينولدز.

- «Mortal combat»، مورتال كومبات فهو سلسلة ألعاب قتالية وحشية، دموية وعنيفة، من إنتاج شركة ميدواي للألعاب الأمريكية المعروف الآن باسم نيثرريلم ستوديوز بدأت السلسلة بإصدار الجزء الأول في عام 1992، ثم توالت الأجزاء بعد ذلك، مرورا بأجهزة بلاي ستيشن بأجزائها الأربعة، تعرضت لسيل من الانتقادت اللاذعة بسبب احتوائها على كمية مبالغ بها من الدماء ومشاهد القتل وتقطيع الأوصال البشرية.

- «Cruella»، كرولا هو فيلم جريمة كوميدي أمريكي قادم من إخراج كريغ غيليسبي وبطولة إيما ستون، إيما تومسون، باول والتر هوزر، جويل فراي ومارك سترونج.

- «Halloween kills»، هو فيلم تقطيع أمريكي قادم من إخراج ديفيد غوردون غرين،الفيلم هو التتمة لفيلم هالوين إنتاج 2018، من بطولة جيمي لي كرتيس،نيك كاسل،جودي جرير،كايل ريتشاردز،نانسي ستيفنز وتشارلز سيفرز.

- «Godzilla vs. kong»، هو فيلم خيال علمي وفنتازيا أمريكي يجمع الكائنين الأسطوريين غودزيلا وكينغ كونغ في فيلم واحد، وهو من إخراج آدم وينغارد.

- «Army of the dead»، جيش الموتى ‏ فيلم رعب وخيال علمي أمريكي عن سرقة الزومبي من إخراج زاك سنايدر، من سيناريو لسنايدر وشاي هاتن وجوبي هارولد وقصة لسنايدر. الفيلم من بطولة ديف باوتيستا، وإيلا بورنيل، وآنا دي لا ريجويرا.