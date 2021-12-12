عمر كمال يثير الجدل مجددا بصورة مع شيماء المغربي: «إنتي فيلم وأنا البطل»

واصل المطرب عمر كمال إثارة الجدل بشأن علاقته بالمطربة شيماء المغربي، اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك بعد نشره لصورة جديدة تجمعه معها.

وعلق «كمال» على الصورة قائلًا: «إنتي فيلم وأنا البطل»، وذلك من دون توضيح هدفه من تعليقه، حيث حظت الصورة بتفاعل كبير من جمهور المطرب الشاب الذي ما زال يتساءل عن طبيعة العلاقة التي تجمعه بـ «المغربي».

وأعادت شيماء نشر الصورة من جديد عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» وعلقت قائلة، «الجاي مش ليك ده لينا ».

وأكد عمر كمال، في تصريحات صحفية، أنه سيعلن عما يجمعه بشيماء المغربي يوم 15 من الشهر الجاري، حيث أوضح أن الموضوع ربما يكون مسألة شخصية أو عمل فني يجمعه بالمطربة الشابة.

حفل عمر كمال وحسن شاكوش في قطر

وفي سياق آخر، يحيي عمر كمال وحسن شاكوش حفلًا غنائيًا، الليلة، في قطر، على هامش بطولة «كأس العرب» المقامة في الدوحة، حيث نشر كمال مقطعًا مصورًا يجمعه بشاكوش من داخل الطائرة، وأعلنا عن استعدادهما للحفل وتشوقهما لمقابلة الجمهور العربي المتواجد هناك.

وكان عمر كمال قد أحيا حفلًا غنائيًا في المملكة العربية السعودية، قبل أيام، في إطار فعاليات موسم الرياض، حيث أحدث الحفل حالة من الجدل بعد تغيير كمال لجملة «خمور وحشيش» إلى «تمور وحليب» في لقطة حازت على إعجاب الجمهور السعودي الموجود بالحفل.

«ضيعنا» آخر أغنيات عمر كمال

يذكر أن آخر أغنيات عمر كمال كانت أغنية «ضيعنا» التي قدمها بطريقة الدويتو مع المطرب عبد الباسط حمودة، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب داخل أحد الملاهي الليلية بمنطقة العجوزة، حيث تُعد هذه الأغنية بمثابة باكورة إنتاج شركة عمر كمال التي أسسها أخيرًا وتحمل اسمه.