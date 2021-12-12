أشرف زكي: «جوجل» أخطأ في تاريخ ميلاد شقيقتي «كان الشهر الماضي»

عقّب الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على احتفال الجماهير اليوم، بعيد ميلاد شقيقته الفنانة ماجدة زكي، موضحًا أن عيد ميلاد الأخيرة كان الشهر الماضي وليس اليوم كما يُذكر في محرك البحث «جوجل».

وأكد «زكي»، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عيد ميلاد شقيقته ليس في 12 ديسمبر، كما يحتفل به الجمهور والصحافة منذ أعوام، لكن موعده الحقيقي في الخامس والعشرين من نوفمبر.

عيد ميلاد شقيقتي الشهر الماضي ليس اليوم

وقال إن الفنانة ماجدة زكي، من المفترض أنها أتمّت عمرها الـ59، على عكس ما دوّن بمحرك البحث «جوجل» الذي يذكر أنها من مواليد 12 ديسمبر عام 1962، مؤكدًا أنها ولدت في 25 نوفمبر، وليس 12 ديسمبر.

أخطاء «جوجل» في أعياد ميلاد الفنانين

ولم يكن هذا أول خطأ من محرك البحث «جوجل» في ميعاد ميلاد المشاهير، حيث فوجئت ياسمين الجيلاني أيضًا بالاحتفال بعيد ميلادها في أكتوبر، بينما هو في شهر يناير، إضافة إلى عيد ميلاد ميرنا وليد، إذ يذكر محرك البحث أنها ولدت في شهر نوفمبر، في حين أن التاريخ الصحيح في سبتمبر.

ماجدة زكي.. تاريخ حافل بالكوميديا الهادفة

الفنانة ماجدة زكي، إحدى أيقونات الفن المصري بالكوميديا الهادفة، ومن أشهر النجمات التي يعرف عنهن الانفراد بالبطولة المطلقة في أعمال درامية ناجحة هادفة مطعمة بالكوميديا التلقائية التي تمتلكها.

ومن أشهر أعمالها المسلسل الشهير «حارة العوانس»، التي ناقشت من خلاله قضية المجتمع المصري مع المتأخرات في الزواج، وإطلاق لقب «عانس» عليهن، وناقض المسلسل هذا المبدا بشكل كوميدي هادف.

واشترك معها في هذا العمل الدرامي، العديد من فنانات الكوميدية، أبرزهن نشوى مصطفى، وإيمان السيد، بجانب مشاركة نخبة من النجوم والنجمات ببطولة العمل.

كما أنها قدمت أيضا مسلسل «كيد الحموات»، وناقشت أهم قضايا المرأة خاصة العاملة، التي تتحمل مسئولية أبنائها دون زوجها، وأوضحت ما وراء صرامة الأم والهدف منه، حيث أبرزت مشاعر الأمومة التي تكمن وراء الحزم المفرط على أطفالها.

كما ناقشت قضية الحموات، وإمكانية تأثيرها على العلاقات الزوجية للأبناء، فضلًا عن أنها قدمت العديد من الأدوار التي تعلق في الأذهان حتى الآن، كان من أبرزها مسلسل «الحاج متولي»، و«العطار والسبع بنات».

إذ تمتلك الفنانة ماجدة زكي، لمسات خاصة نحو الأدوار التي تقدمها، لذا نشعر أن لا يمكن أن يحل محلها أحدًا للقيام بالأدوار التي أدتها في أعمالها الدرامية.