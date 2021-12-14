5 معلومات عن فيلم برا المنهج قبل العرض الخاص غدا

يحتفل صناع فيلم «برا المنهج» بالعرض الخاص للفيلم بإحدى سينمات التجمع الخامس مساء غد الأربعاء.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز 5 معلومات عن الفيلم:

أبطال فيلم برا المنهج

- فيلم برا المنهج بطولة ماجد الكدواني والطفل عمر شريف، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: روبي، وأسماء أبو اليزيد ودنيا ماهر وأحمد خالد صالح، وهو قصة وإخراج عمرو سلامة، وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة، ومدير التصوير أحمد بشاري شيكو، وإنتاج Lagoonie Film Production شاهيناز العقاد.

قصة فيلم برا المنهج

- تدور أحداث الفيلم حول اكتشاف الذات، وتجسد الأحداث قصة طفل يتيم يبلغ عمر 13 سنة يدعى عمر، يريد أن يثبت شجاعته أمام زملائه فيقوم بالدخول إلى أحد المنازل المهجورة أمام مدرسته، ولكن يخشاه الجميع وتحكى حوله العديد من الأساطير، وعند دخوله يتعرف على رجل مسن يعيش في المنزل وتنشأ علاقة صداقة بينهما، ويخوضان معا رحلة لاكتشاف الذات.

- تعرض بطل العمل «نور» للتنمر من أصدقائه بسبب شكله وارتدائه نظارة طبية، ويطلقون عليه لقب «عماشة»، فضلًا عن ضربه وعدم احترامهم له، على الرغم من أنه طفل يتيم فقير يحتاج إلى الاهتمام «حسب البرومو الرسمي للفيلم».

- تدور أحداث «برا المنهج» حسب البرومو الرسمي وأزياء أبطال العمل في فترات زمنية مختلفة تمزج بين السبعينيات والثمانينيات، بالإضافة إلى العصر الإسلامي والفرعوني.

فيلم برا المنهج التعاون الثالث بين ماجد الكدواني وعمرو سلامة

- يشهد هذا الفيلم التعاون الثالث بين عمرو سلامة وماجد الكدواني، حيث شاركا سويًا بفيلم «شيخ جاكسون» عام 2017، بالإضافة إلى فيلم «أسماء» عام 2011.